-
Ben bana benzerim başka şeklim yok
Beni adam etmeye kaç yıl uğraştım
Bir alay yanlıştan geçti yollarım
Doğruyu bulmaya kaç yıl savaştım
Bir yudum şarapla sarhoş ettiler
Bir yudum şarapla sarhoş ettiler
Kendime gelmeye ne çok uğraştım
Hayat ne bir dipsiz kuyu ne de dar bir sokaktır
Değişik yollar vardır hepsi sevgiye çıkar
Senin yolun çıkmıyorsa gitmiyorsun demektir
İyi idi derseniz servetim odur
Bırakıp gelmeyin dünya işini
Giderayak çiçeklere kıymayın sakın
Kıymayın çiçeklere dallar öksüz kalmasın
İyi idi derseniz servetim odur
Bırakıp gelmeyin dünya isini
-
Bu ne zulüm nedir bu zahmet
Bu gidişin sonu kıyamet
Kiracıyız bu dünyada yalan karışmış sevdaya
İyisi mi beni azad et
Kiracıyız bu dünyada ölüm var bana sonunda
Ağlamaya sen devam et
***
Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana
Kır kilidi beni azad et
***
Vay bana vay bana vay bana vay bana
Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana
***
Yandı yandı bağrım yandı
Muradımı seller aldı
Seçemedim tuzakları göremedim uzakları
Kırmadığım dostum mu kaldı
Seçemedim tuzakları göremedim uzakları
Vermediğim bir canım kaldı
***
Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana
Kır kilidi beni azad et
***
Vay bana vay bana vay bana vay bana
Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana
***
Bu dünyanın zevkine vardım
Yaşadım dersimi aldım
Kiracıyız bu dünyada yalan karışmış sevdaya
İyisi mi beni azad et
Kiracıyız bu dünyada yalan karışmıs sevdaya
Ağlamaya sen devam et
***
Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana
Kır kilidi beni azad et
***
Vay bana vay bana vay bana vay bana
Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana
-
Duvarlar örüyorum duvarlar yıkıyorum
Evler yapıyorum gül dallarıyla
***
Koyverdi çimler, yağmur ve düşler
Yeşil zeytinler gün batımında
***
Gel be günlerdir aramadın
Aramadın her nedense
Gel be nasıl da siliyorsun
Öyle yıları yılları birdenbire
***
Gel be nasıl da satıyorsun
Aşkımızı beş kuruşa beş kuruşa
Ama satmam sattırmam
Ama yıkmam yıktırmam
Benim de o yıllarda emeklerim var var
***
Yıllarımı sildirmem aşkımızı sattırmam
İki elim yakanda emeklerim var var
-
Sevda bir testi suymuş
Gönül şeytana uymuş
Bir yudum içtim yarab
Gönül harap ben harap
***
Gözleri yangın doğmuş
Dillere destan olmuş
Bir kere baktım yarab
Gönül harap ben harap
***
Anlattım her şeyimi
Söyledim gizlerimi
Aşka düştüm aşka yarab
Gönül harap ben harap
***
Elimden bir şey gelmez
Cahilim aklım ermez
Aşka düştüm aşka yarab
Gönül harap ben harap
***
Üşüdüm ayaz dedi
Üzerim beyaz dedi
Ateşe düştüm yarab
Gönül harap ben harap
***
İsmi dudaklarımda
Gömeç sokaklarında
Gözleri yıldız mehtap
Bu aşk beni mahfetti
-
İlk değil ve son değil
Bu ilk telaş bu son hazan değil
Eskimiş yüzüm aynalarda
Gözlerim dalar zamanlara
***
Aynalarda eskimiş yüzüm
Fırtına kopar açıklarda
Aynalarda eskimiş yüzüm
Acın demirlemiş hayatıma
***
Bu ilk değil ve son değil canım
Bıktım yarım yarım yaşamaktan
***
İlk değil ve son değil
Bu ilk telaş bu son hazan değil
Eskimiş yüzüm aynalarda
Gözlerim dalar zamanlara
***
Aynalarda eskimiş yüzüm
Fırtına kopar açıklarda
Aynalarda eskimiş yüzüm
Acın demirlemiş hayatıma
***
Bu ilk değil ve son değil canım
Bıktım yarım yarım yaşamaktan
-
Sohbetimiz aşk üstüne
Şanımız var bu âlemde
Oturmuşsak baş köşeye
Sarhoşuz sanma
Ayyaşız sanma
Bakıp aldanma
Bizi boş sanma
Ama yine şişe bitecek
Yine sabah olacak
Yine gece olacak
Yine şişe dolacak
Ah, yine gece olacak
Ah, yine şişe dolacak
Çakmak, çakmak gözlerimiz
Tövbe etsek de içeriz
Elbet var bir sebebimiz
Sarhoşuz sanma
Ayyaşız sanma
Bakıp aldanma
Bizi boş sanma
Yine şişe bitecek
Yine sabah olacak
Yine gece olacak
Yine şişe dolacak
Ah, yine gece olacak
Ah, yine şişe dolacak
Ah
Gece olmuş, gündüz olmuş
Para yokmuş, kime ne?
Gece olmuş, gündüz olmuş
Aşk yokmuş, kime ne?
Bizim yolumuz uzun
Biz bu yolun yolcusuyuz
Yine şişe bitecek
Yine sabah olacak
Yine gece olacak
Yine şişe dolacak
Ah, yine gece olacak
Ah, yine şişe dolacak
Kimseye yok ziyanımız
Bu da bizim hayatımız
Biz Mecnun'uz, biz Leyla'yız
Sarhoşuz sanma
Ayyaşız sanma
Bakıp aldanma
Bizi boş sanma
Yine şişe bitecek
Yine sabah olacak
Yine gece olacak
Yine şişe dolacak
Ah, yine gece olacak
Ah, yine şişe dolacak
Meyhanedir mektebimiz
Cam bardaktan kadehimiz
Kırılır sonra kalbimiz
Sarhoşuz sanma
Ayyaşız sanma
Bakıp aldanma
Berduşuz sanma
Ama yine şişe bitecek
Yine sabah olacak
Yine gece olacak
Yine şişe dolacak
Ah, yine gece olacak
Ah, yine şişe dolacak
Ah
Gece olmuş, gündüz olmuş
Para yokmuş, kime ne?
Gece olmuş, gündüz olmuş
Aşk yokmuş, kime ne?
Bizim yolumuz uzun
Biz son vapurun yolcusuyuz
Yine şişe bitecek
Yine sabah olacak
Yine gece olacak
Yine şişe dolacak
Ah, yine gece olacak
Ah, yine sabah olacak
-
Erzurum'a karlar yağar
Üşür kocaman dağlar
Erzurum'a karlar yağar
Bir yerde bir garip ağlar
Yalnızlıksa her yerde aynı
Aynı, aynı, aynı, aynı
Gücenirim kullarına
Sığınırım Allah'ıma
Gücenirim kullarına
Sığınırım Allah'ıma
Haksızlıksa her yerde aynı
Aynı, aynı, aynı, aynı
Dolaştım ummanları
Bitirdim deryaları
Seyrettim semaları
Her yerde aynı
Dolaştım ummanları
Bitirdim deryaları
Şu kader kurbanları
Bir gün yaşar mı?
Çocukluğum gelir aklıma
Gökyüzü küçücük, minnacık ve dardı
Uzansam bir avcuma sığardı
Erzurum'a karlar yağar
Kar altında güllerim var
Erzurum'a karlar yağar
Bir yerde bir garip ağlar
Yalnızlıksa her yerde aynı
Aynı, aynı, aynı, aynı
Gücenirim kullarına
Sığınırım Allah'ıma
Gücenirim kullarına
Sığınırım Allah'ıma
Haksızlıksa her yerde aynı
Aynı, aynı, aynı, aynı
Dolaştım ummanları
Bitirdim deryaları
Seyrettim semaları
Her yerde aynı
Dolaştım ummanları
Bitirdim deryaları
Şu kader kurbanları
Bir gün yaşar mı?
Buz gibi gerçeğin kendisidir bu işte
Mor şallı akşamlar vesaire, vesaire
Dolaştım ummanları
Bitirdim deryaları
Seyrettim semaları
Her yerde aynı
Dolaştım ummanları
Bitirdim deryaları
Şu kader kurbanları
Bir gün yaşar mı?
-
-
Sohbetimiz aşk üstüne
Şanımız var bu âlemde
Oturmuşsak baş köşeye
Sarhoşuz sanma
Ayyaşız sanma
Bakıp aldanma
Bizi boş sanma
Ama yine şişe bitecek
Yine sabah olacak
Yine gece olacak
Yine şişe dolacak
Ah, yine gece olacak
Ah, yine şişe dolacak
Çakmak, çakmak gözlerimiz
Tövbe etsek de içeriz
Elbet var bir sebebimiz
Sarhoşuz sanma
Ayyaşız sanma
Bakıp aldanma
Bizi boş sanma
Yine şişe bitecek
Yine sabah olacak
Yine gece olacak
Yine şişe dolacak
Ah, yine gece olacak
Ah, yine şişe dolacak
Ah
Gece olmuş, gündüz olmuş
Para yokmuş, kime ne?
Gece olmuş, gündüz olmuş
Aşk yokmuş, kime ne?
Bizim yolumuz uzun
Biz bu yolun yolcusuyuz
Yine şişe bitecek
Yine sabah olacak
Yine gece olacak
Yine şişe dolacak
Ah, yine gece olacak
Ah, yine şişe dolacak
Kimseye yok ziyanımız
Bu da bizim hayatımız
Biz Mecnun'uz, biz Leyla'yız
Sarhoşuz sanma
Ayyaşız sanma
Bakıp aldanma
Bizi boş sanma
Yine şişe bitecek
Yine sabah olacak
Yine gece olacak
Yine şişe dolacak
Ah, yine gece olacak
Ah, yine şişe dolacak
Meyhanedir mektebimiz
Cam bardaktan kadehimiz
Kırılır sonra kalbimiz
Sarhoşuz sanma
Ayyaşız sanma
Bakıp aldanma
Berduşuz sanma
Ama yine şişe bitecek
Yine sabah olacak
Yine gece olacak
Yine şişe dolacak
Ah, yine gece olacak
Ah, yine şişe dolacak
Ah
Gece olmuş, gündüz olmuş
Para yokmuş, kime ne?
Gece olmuş, gündüz olmuş
Aşk yokmuş, kime ne?
Bizim yolumuz uzun
Biz son vapurun yolcusuyuz
Yine şişe bitecek
Yine sabah olacak
Yine gece olacak
Yine şişe dolacak
Ah, yine gece olacak
Ah, yine sabah olacak