Unutma Acı dolu günleri geçtik seninle Hem yârimdin hem kardeştin sen Acı dolu günleri geçtik seninle Son ümidim tek çaremdin sen *** Eskiyen yıllar uçuşurken Defterimde ortağımdın sen Yapma yapma yapma ne olursun Bir canım var al senin olsun *** Unutma aylar var yıllar var unutma Unutma hakkım var Allah var unutma *** Yar yar seni özledim yar yine başım belada Yanıyorum buralarda gelirim ha yanına *** Unutma aylar var yıllar var unutma Unutma hakkım var Allah var unutma

Allah'ım Neydi Günahım Allah'ım neydi günahım Günahım neydi Allah'ım Dualarımda yalvarmıştım Onla olmaktı isyanım *** Can yoldaşım Arkadaşım Kaderimdi Sen yazmıştın Ben nerde yanlış yaptım *** Bitti dünyam ziyan oldum ziyan Ah bir anlasam Nerede nerede nerede *** Ben nerde yanlış yaptım Nerede nerede nerede Ben nerde yanlış yaptım Allah'ım *** Mumlar yakmıştım Yalvarmıştım Sen yazmıştın olabilirdi Olabilirdi olabilirdi Sevgi yeterdi sen kadirdin Allah'ım *** Ben nerde yanlış yaptım Allah'ım

Anla Halimden bir daha bir daha gelmek olsa dünyaya düşünmeden düşerdim yine yollarına *** bir daha bir daha gelmek olsa dünyaya düşünmeden atılırım kollarına *** çıkamam menzilinden tutsağım esirim ben anla halimden *** günlerim sana kilitlenmiş geceler sana düğümlenmiş bu canım sana mühürlenmiş çıkamam senin menzilinden *** günlerim sana kilitlenmiş geceler sana düğümlenmiş ecelim sana mühürlenmiş çıkamam senin menzilinden *** çıkamam menzilinden tutsağım esirim ben anla halimden

Ben Anadolu Çocuğuyum Ben Anadolu çocuğuyum Biraz da deli dolu Kızdı mı dünyaya yakarca bakan Sevdi mi içinde ormanlar yanan Tek tabanca, yalansız çıkmış yıllardan Yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar Benim bu aleme aklım ermiyor *** Ben Anadolu çocuğuyum Benimde senin gibi, onun gibi arzularım var Tırnakları kısa Katıksız kadın, katıksız ana Gözleri güleç, yüreği insan birini istiyorum *** Ben Anadolu çocuğuyum Bildiğin gibi Yüzümde derin siyah çizgiler Gözümde diken ve yaban otları Yayla rüzgârları geçer içimden Dikenli tellere takılır gönlüm Kan ağlar Anlatamam, ağlayamam *** Ben Anadolu çocuğuyum Böyle geldim dünyaya Pişman da değilim Başakları ellerimle büyütürüm ben Başaklar eğilir, ben eğilmem *** Ben Anadolu çocuğuyum Yolum sevgiden geçer Kimsenin hakkını yemedim ki ben

Bir Garip Serçe çok sebebim vardı benim çok kırıldım söylemedim gözyaşımı göstermedim sana çok sebebim oldu benim kolay olsa ben giderdim bu ne gitmek bu nasıl elveda *** yandı bu postaneler yıkıldı mı yoksa ne bir haber ne merhaba zindan bu dünya *** uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca *** sorma, sorma, sorma gül dalında bülbül değil bir garip serçe gül kokar dikenler batar kaldım bir çare *** yandı bu postaneler yıkıldı yoksa ne bir haber ne merhaba zindan bu dünya *** uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca *** olmasaydı hatıralar kahrolası yaşananlar geceleyin deli eder beni şu gözlerim olmasaydı yüreğim taştan olsaydı ne kolaydı unutması seni *** yandı bu postaneler yıkıldı yoksa ne bir haber ne merhaba zindan bu dünya *** uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca *** sorma, sorma, sorma gül dalında bülbül değil bir garip serçe gül kokar dikenler batar kaldım bir çare *** ne seninle ne de sensiz olmuyor işte yandı mı bu postaneler yıkıldı mı yoksa *** uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca