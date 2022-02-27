Benim Şarkılarım Şarkı Sözleri
Kayahan Benim Şarkılarım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kayahan Benim Şarkılarım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Benim Şarkılarım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Üsküdar'ın incisi
Gönlümün birincisi
Kaçma pencerelerden
Gözüm sendedir
***
Saçların kıvır kıvır
Yanaklarda gamzeler
Sen bir kere gül
Üsküdar senin olsun
***
Gel gel gel benimle gel gel gel
Gel gel gel benimle gel gel gel
***
Karşımızda Kız Kulesi
Kollarımda sen
Karşımızda Kız Kulesi
Kollarımda sen
***
Üsküdar'ın incisi
Gönlümün birincisi
Kaçma pencerelerden
Gözüm sendedir
***
Saçların kıvır kıvır
Yanaklarda gamzeler
Sen bir kere gül
Üsküdar senin olsun
***
Gel gel gel benimle gel gel gel
Gel gel gel benimle gel gel gel
***
Karşımızda Kız Kulesi
Kollarımda sen
Karşımızda Kız Kulesi
Kollarımda sen
-
Sustu kapımın zili
Mektuplar kesildi
Sensiz uzun günlerin
Uykusuz geceleri
***
Gözüm yollardadır
Kulağım seste şimdi
Besbelli acıkmışım sevgine
Sevgilim sevgilim
***
Her biten günün akşamında
İçimde bir kıvılcım önce
Sonra yakar beni yangının
Senin
***
Her biten günün akşamında
İçimde bir kıvılcım önce
Sonra yakar beni yangının
Senin
***
Sustu kapımın zili
Mektuplar kesildi
Sensiz uzun günlerin
Uykusuz geceleri
***
Gözüm yollardadır
Kulağım seste şimdi
Besbelli acıkmışım sevgine
Sevgilim
Sevgilim
***
Her biten günün akşamında
İçimde bir kıvılcım önce
Sonra yakar beni yangının
Senin
***
Her biten günün akşamında
İçimde bir kıvılcım önce
Sonra yakar beni yangının
Senin
***
Sustu kapımın zili
Mektuplar kesildi
Besbelli acıkmışım sevgine
Sevgilim
Sevgilim
-
Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç yapmazdın
Ayları geçti ayrılık sen delisin
Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç yapmazdın
Ayları geçti ayrılık sen delisin
***
Yapma yapma
Sende mi aklıma sığmıyor sende mi
Sen misin her şeyi silmekten bahseden
Böyle gitmek var mıydı
***
Demek yine bana hüsran
Bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü eyvah
Yine bana hüsran bana yine hasret var
Yine bana sensiz günler düştü
***
Yapma yapma
Sende mi aklıma sığmıyor sende mi
Sen misin her şeyi silmekten bahseden
Böyle gitmek var mıydı
***
Demek yine bana hüsran
Bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü eyvah
Yine bana hüsran bana yine hasret var
Yine bana sensiz günler düştü
***
Demek yine bana hüsran
Bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü eyvah
Yine bana hüsran bana yine hasret var
Yine bana esmer günler düştü
-
Geceler katran karası geceler
Ellerim tütün kokar gecelerde
Geceler olmaz olası geceler
Açılır yelkenleri yalnızlığın
vurur dalga sesleri yüreğimde
***
Geceler yar yar dört duvar efkar
Geceler yar yar başımda sevdan
***
Vurulur zincirlere çareler gecelerde
Bir damla bir damla daha
düşer zindanlara gözyaşlarım
***
Geceler yar yar dört duvar efkar
Geceler yar yar başımda sevdan
***
Geceler katran karası geceler
Ellerim tütün kokar gecelerde
Geceler olmaz olası geceler
Açılır yelkenleri yalnızlığın
Vurur dalga sesleri yüreğimde
***
Geceler yar yar dört duvar efkar
Geceler yar yar başımda sevdan
***
Vurulur zincirlere çareler gecelerde
Bir damla bir damla daha
düşer zindanlara gözyaşlarım
***
Geceler yar yar dört duvar efkar
Geceler yar yar başımda sevdan
-
Güneşli bir resim çiz bana
Sonra mavi bir deniz boya
Güneşli bir resim çiz bana
Sonra mavi bir deniz boya
***
Sıcak kumlarda ayak izlerimiz
Öyle çiz öyle kalsın
Sıcak kumlarda ayak izlerimiz
Öyle çiz öyle kalsın
***
Biz güneşten büyük olalım
Öyle çiz öyle olsun
Biz güneşten büyük olalım
Öyle çiz öyle olsun
***
Korkma öyle, çiz çiz
Korkma öyle çiz
***
Hasreti yükle gemilere
Yükle açılsın denizlere
Hasreti yükle gemilere
Yükle açılsın denizlere
***
En yakın liman bilinmez bir yerde
Öyle çiz orda kalsın
En yakın liman bilinmez bir yerde
Öyle çiz orda kalsın
***
Biz güneşten büyük olalım
Öyle çiz öyle olsun
Biz güneşten büyük olalım
Öyle çiz öyle olsun
***
Korkma öyle, çiz çiz
Korkma öyle çiz
-
Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın
Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın
Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri
Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri
***
Ah özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi
Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi
Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın
Yağmayın yollarıma durun kar taneleri
***
Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın
Yağmayın yollarıma durun kar taneleri
***
Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın
Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın
Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri
Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri
***
Ah özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi
Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi
Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın
Yağmayın yollarıma durun kar taneleri
***
Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın
Yağmayın yollarıma durun kar taneleri
-
Dallar kiraz hava sıcak yaz canım
Dal dal kiraz aklımda dudakların
Özlemişim gel yanıma gel biraz
Bu ayrılık bitsin bu yaz gel canım
***
Takılıp kalmış gözlerim yapraklara
Dalda kirazlar yan yana
Biz ayrı düştük
Bekliyorum bir ihtimal gelirsin diye
Sende bu naz
Sensiz bu yaz olmaz canım
***
Dallar kiraz hava sıcak yaz canım
Kırmızı top güneş ateşler gibi
Koşmuşum, yorulmuşum susamışım
Dal dal kiraz aklımda dudakların
***
Takılıp kalmış gözlerim yapraklara
Dalda kirazlar yan yana
Biz ayrı düştük
Bekliyorum bir ihtimal gelirsin diye
Sende bu naz
Sensiz bu yaz olmaz canım
-
Gel yine küçüldü saatler
Zor benim işim bilemezsin
Kah sana boyanır gözlerim
Kah içimi bulutlar sarar
Can sana bölünür uykular
Ah seni çeker canım işte
***
Yoksun yoksun kaç gün ya
Vurgun yorgun derbeder
Bir buz gibi kış gecesinde
Bu sokak kedisi yapayalnız
***
Yoksun yoksun kaç gün ya
Vurgun yorgun derbeder
Bir buz gibi kış gecesinde
Bu sokak kedisi yapayalnız
***
Gel yine küçüldü saatler
Zor benim işim bilemezsin
Kah sana boyanır gözlerim
Kah içimi bulutlar sarar
Can sana bölünür uykular
Ah seni çeker canım işte
***
Yoksun yoksun kaç gün ya
Vurgun yorgun derbeder
Bir buz gibi kış gecesinde
Bu sokak kedisi yapayalnız
***
Yoksun yoksun kaç gün ya
Vurgun yorgun derbeder
Bir buz gibi kış gecesinde
Bu sokak kedisi yapayalnız
-
Yıldızsız ıssız gece
Yalnızız caddelerde
Bir yağmur bir de ben
***
Uykularda kumrular
Bir ipek mendil gibi
Islandı sessizce
***
Yağmurda ellerim
Üşüyor yüreğim
Şu kara bulutlar
Kan kardeşi gözlerimin
Sebebim sen sensin
***
Yıldızsız ıssız gece
Yalnızız caddelerde
Bir yağmur bir de ben
***
Rüzgar aldı beni
Savurdu yerden yere
Düştüm hüzünlere
***
Yağmurda ellerim
Üşüyor yüreğim
Şu kara bulutlar
Kan kardeşi gözlerimin
Sebebim sen sensin
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