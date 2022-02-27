Vay Canım Vay Günlerdir takibindeyim Ben zaten ellerindeyim Sevmek cesaretim benim Aşkın, felaketim *** Günlerdir takibindeyim Ben zaten ellerindeyim Sevmek cesaretim benim Aşkın, felaketimdir *** Vay canım vay Cezalım, sevdalım Her halim vay Gitmekle korkutamazsın beni Gittin zaten *** Vay canım vay Cezalım, sevdalım Son halim vay Hasretle korkutamazsın beni Yoksun zaten *** Yirmi dört saatle senle Yirmi dört saat seni Yaşıyorum, özlüyorum Seviyorum zaten

Acılanma Kim ağlattı üzdü seni Ağlaşma, sızlanma gönül Ben de hal kalmadı *** Yandım ateşlerde yandım Söyle sen nasıl dayandın Ben de hâl kalmadı *** Yok, yok, yok... Bir daha yok Yok, yok, yok... Tövbe olsun *** Yok, yok, yok... Bir daha yok Yok, yok, yok... Bu son olsun *** Acılanma, dayanamam Bu da gelir, bu da geçer *** Hayat yamandır Zehri yalandır Geçer bu dertler Mührü zamandır *** Hayat yamandır Zehri yalandır Geçer bu dertler Mührü zamandır *** Bu da gelir. bu da geçer Bu da gelir, bu da geçer

Bin Parçayım Hasretinle Gel, yağmurlarda ıslan benimle Gel, güneşlerde ısın Gel, gir koynumda uyu *** Gel, güneşlerde ısın benimle Gel, rüzgarlarda ıslan Gel, gir koynumda uyu *** Bin parçayım hasretinle Sen gittin, ben yarım kaldım Gün doğmuyor yad ellerde Akşam da olmuyor artık Aşkınla, perperişanım *** Bin parçayım hasretinle Yüzüm soldu, garip kaldım Boynum bükük yad ellerde Ayrıldığın pençesinde Aşkınla perperişanım