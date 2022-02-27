Kelebeğin Şansı Şarkı Sözleri
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Günlerdir takibindeyim
Ben zaten ellerindeyim
Sevmek cesaretim benim
Aşkın, felaketim
***
Günlerdir takibindeyim
Ben zaten ellerindeyim
Sevmek cesaretim benim
Aşkın, felaketimdir
***
Vay canım vay
Cezalım, sevdalım
Her halim vay
Gitmekle korkutamazsın beni
Gittin zaten
***
Vay canım vay
Cezalım, sevdalım
Son halim vay
Hasretle korkutamazsın beni
Yoksun zaten
***
Yirmi dört saatle senle
Yirmi dört saat seni
Yaşıyorum, özlüyorum
Seviyorum zaten
-
Kim ağlattı üzdü seni
Ağlaşma, sızlanma gönül
Ben de hal kalmadı
***
Yandım ateşlerde yandım
Söyle sen nasıl dayandın
Ben de hâl kalmadı
***
Yok, yok, yok...
Bir daha yok
Yok, yok, yok...
Tövbe olsun
***
Yok, yok, yok...
Bir daha yok
Yok, yok, yok...
Bu son olsun
***
Acılanma, dayanamam
Bu da gelir, bu da geçer
***
Hayat yamandır
Zehri yalandır
Geçer bu dertler
Mührü zamandır
***
Hayat yamandır
Zehri yalandır
Geçer bu dertler
Mührü zamandır
***
Bu da gelir. bu da geçer
Bu da gelir, bu da geçer
-
Gel, yağmurlarda ıslan benimle
Gel, güneşlerde ısın
Gel, gir koynumda uyu
***
Gel, güneşlerde ısın benimle
Gel, rüzgarlarda ıslan
Gel, gir koynumda uyu
***
Bin parçayım hasretinle
Sen gittin, ben yarım kaldım
Gün doğmuyor yad ellerde
Akşam da olmuyor artık
Aşkınla, perperişanım
***
Bin parçayım hasretinle
Yüzüm soldu, garip kaldım
Boynum bükük yad ellerde
Ayrıldığın pençesinde
Aşkınla perperişanım
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Söyle hain
Bu dünyayı sen mi var ettin
Önce sevdirdin kendini
Sonra terk ettin
Hayırsızsın, vefasızsın
Yalansın, belli
***
Her halinde, her cümlende
Planlar gizli
Bir gün düşersen halime
Anlarsın belki
Melek sanmıştım beni seni
Şeytansın, belli
***
Dönsen ne olur
Sevsen ne olur
Plancı seni
Ölsen ne olur
***
Vazgeçtim artık
Vazgeçtim senden
Plancı seni
Yalancı seni
***
Söyle hain
Bu dünyayı sen mi var ettin
Önce sevdirdin kendini
Sonra terk ettin
Hayırsızsın, vefasızsın
Yalansın, belli
***
Bir zamanlar
Çılgın gibi sevmiştim seni
Bir gün olsun güldürmedin
Hep üzdün beni
Şimdi artık pişman olsan
Dönsen ne olur
***
Dönsen ne olur
Sevsen ne olur
Plancı seni
Ölsen ne olur
***
Vazgeçtim artık
Vazgeçtim senden
Plancı seni
Yalancı seni
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