Ve Melankoli Şarkı Sözleri
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Mühürlenmiş gözlerime insafsız uzaklar
Gel gör çıkmaz yollarına saplanmışım
Ben sana muhtacım dört yanımda uçurumlar
Perişanım
***
muhtacım dört yanımda uçurumlar
Perişanım
***
Dört yanımda uçurumlar
Paramparça bir hayat
Çıldırtan yalnızlıklar
Ve melankoli
***
Senle topla beni
Çarp uzaklarla
Ekle sensizliği
Böl saatlere
Ne kaldı, ne kaldı
***
Dört yanımda uçurumlar
Paramparça bir hayat
Çıldırtan yalnızlıklar
Ve melankoli