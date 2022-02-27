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Kayahan Ve Melankoli Ve Melankoli Mühürlenmiş gözlerime insafsız uzaklar Gel gör çıkmaz yollarına saplanmışım Ben sana muhtacım dört yanımda uçurumlar Perişanım *** muhtacım dört yanımda uçurumlar Perişanım *** Dört yanımda uçurumlar Paramparça bir hayat Çıldırtan yalnızlıklar Ve melankoli *** Senle topla beni Çarp uzaklarla Ekle sensizliği Böl saatlere Ne kaldı, ne kaldı *** Dört yanımda uçurumlar Paramparça bir hayat Çıldırtan yalnızlıklar Ve melankoli Tüm Şarkıları