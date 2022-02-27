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7/24 Dinle Yemin Ettim

Yemin Ettim Şarkı Sözleri

Kayahan Yemin Ettim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kayahan Yemin Ettim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yemin Ettim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kayahan

Kayahan

Yemin Ettim

  • Yemin Ettim

  • Bu Gece Sen Daha Güzelsin

  • Çılgınım

  • Gözlerinin Hapsindeyim

  • Neden Olmasın

  • Sarı Saçlarından Sen Suçlusun

  • Sen Mühimsin

  • İstanbul Hatırası

  • Bekle Gülüm

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