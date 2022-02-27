Yemin Ettim Şarkı Sözleri
Kayahan Yemin Ettim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kayahan Yemin Ettim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yemin Ettim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Asırlardır yalnızım pişmanım alın yazım
Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi
Bir yemin ettim ki dönemem
Hüzün tünellerinde soldum kederlerinde
Cehennemde yansın bu dilim
Bir yemin ettim ki dönemem
Seni versinler ellere beni vursunlar
Sana sevdanın yolları bana kurşunlar
Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde
Tükendim tükendim tükendim artık
Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok
Bir ara bir sor Allah aşkına
Seni versinler ellere beni vursunlar
Sana sevdanın yolları bana kurşunlar
***
Asırlardır yalnızım pişmanım alın yazım
Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi
Bir yemin ettim ki dönemem
***
Hüzün tünellerinde soldum kederlerinde
Cehennemde yansın bu dilim
Bir yemin ettim ki dönemem
***
Seni versinler ellere beni vursunlar
Sana sevdanın yolları bana kurşunlar
***
Seni versinler ellere beni vursunlar
Sana sevdanın yolları bana kurşunlar
***
Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde
Tükendim tükendim tükendim artık
***
Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok
Bir ara bir sor Allah aşkına
***
Seni versinler ellere beni vursunlar
Sana sevdanın yolları bana kurşunlar
***
Seni versinler ellere beni vursunlar
Sana sevdanın yolları bana kurşunlar
-
Ay ışığında saçların
Dalgalı denizler gibi
Gece öyle güzel
Öyle ki
Sessiz
Sakin
Yalnız bizim
Ve sen canım bu gece
Daha güzelsin
***
Huzur veriyor ılık nefesin
Bu gece sen daha güzelsin
***
Dönüyor başım yine
Yine başım dönüyor
Güzelliğin bebeğim bu gece
Beni sarhoş ediyor
***
Ay ışığında gözlerin
Parlayan yıldızlar gibi
Gece öyle güzel
Öyle ki
Sessiz sakin yalnız bizim
Ve sen canım bu gece
Daha güzelsin
-
Ben deli
Sen benden deli
Yakarız gemileri
Hiç düşünmeden
***
Sen deli
Ben senden deli
Yaşarız geceleri
Yıldızlar söner
***
An olur canım çeker
Tutuşur meşaleler
Fark etmez mesafeler
Ah çılgınım ah
***
An olur canım çeker
Gözüm gözüne değer
Aklımdan neler geçer
Ah çılgınım ah
-
kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler
ben çılgın ben yine gözlerini hapsindeyim
***
kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler
ben çılgın ben yine gözlerini hapsindeyim
***
ellerim yüzümde susmuş dudaklarım
isyanlarda gönlüm
zaman gardiyandır
aaah ben yine gözlerinin hapsindeyim
***
aman vermez hasretin ayy ayy ayyy
***
ayy lala lalayyy
içimde martılar
ayy lala lalayyy
sen gözyaşlarımdasın
-
Umut dünyası bu dünya
Herkes kendi dünyasında
Herkes kendi hülyasında
***
Her gün bugün başka diye
Bugün dünden güzel diye
Bugün her şey güzel diye
***
Başlarken yeni güne
Bir umut
Bir umut içimizde
Yaşamak
Yaşamak gönlümüzce
Bir ömür
Bir ömür mutlulukla
Neden olmasın
***
Başlarken yeni güne
Bir umut
Bir umut içimizde
Yaşamak
Yaşamak gönlümüzce
Bir ömür
Bir ömür mutlulukla
Neden olmasın
***
Ha bugün ha yarın oldu olacak
Neden olmasın
Çoktan yıkılırdık biz çoktan
Umut olmasa
***
Ha bugün ha yarın oldu olacak
Kaç gün bitti
Ha bugün ha yarın oldu olacak
Neden olmasın
Neden olmasın
***
Ha bugün ha yarın oldu olacak
Neden olmasın
Ha bugün ha yarın oldu olacak
Neden olmasın
Neden olmasın
-
Adresim aynı, Kaderim aynı
Günlerim aynı, Geceler aynı
Sarı saçlım hasretimsin sen
Kara dantel sokağında ben
Kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken
***
Dumanım aynı, Ateşim aynı
Bulutlar aynı, Gözyaşım aynı
Sarı saçlım hasretimsin sen
Kara dantel sokağında ben
Kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken
***
Kan kırmızı gözlerimden
Sancıların gelip geçer
Kim üzülür kim bekler seni
Ben tabi ki ben bir tanem
Ter içinde İçim bileylenir
***
Kan kırmızı gözlerimden
Sancıların gelip geçer
Kim üşütür kim yakar beni
Sen tabii ki, Sen bir tanem
Ter içinde İçim bileylenir
***
Bu kaçıncı çalınışı kapımın
Bu kaçıncı sen değilsin başkası
Peşimde mazinin ayak sesleri
Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene
Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey
Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama
Sarı saçlarından sen suçlusun
-
Sardı yine sevgilerin
Sardı beni yaz güneşim
Sardı yine sevgilerin
Sardı beni yaz güneşim
***
Bütün özlemler benim
Sen mühimsin ben değil
Sevgilim
***
Sardı yine sevgilerin
Sardı beni yaz güneşim
Bütün özlemler benim
Sen mühimsin ben değil
Sevgilim
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
Sen mühimsin sen benimsin
Mahfolurum yokluğunda
***
Ta içimde yangını yılların
Sırdaşım ol gel sarıl be canım
Sen mühimsin
Sen benim
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
Sen mühimsin sen benimsin
Mahfolurum yokluğunda
***
Ufak tefek
Mühim değil
Sen mühimsin sen benimsin
Mahfolurum yokluğunda
-
-