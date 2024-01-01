Kayseri Türküleri

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Of) Akşam Aşıp Gidiyor
Fikrim Şaşıp Gidiyor
Ela Gözlü Sevdiğim
Dağlar Aşıp Gidiyor (Keklik)
Aman Keklik Yaman Keklik Çil Keklik Aman
Çık Dağların Başına Da Öt Keklik Aman
Gak Gak Gubarak Gubarak Gubarak Öt Keklik Aman
Kekliği Düz Ovada Avlarlar Aman
Güzellere Meyil Bağlarlar Aman
(Of) Akşam Harede Kaldı
Fitil Yare De Kaldı
Kara Gözlü Sevdiğim
Bilmem Nerede Kaldı (Keklik)
Aman Keklik Yaman Keklik Çil Keklik Aman
Çık Dağların Başına Da Öt Keklik Aman
Gak Gak Gubarak Gubarak Gubarak Öt Keklik Aman
Kekliği Düz Ovada Avlarlar Aman
Güzellere Meyil Bağlarlar Aman
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Herkes yalnızdır kendi buzdan şatosunda,
Biri gelip duvarları eritsin ister.
Herkes denizci fırtınalı okyanusta,
Bir limana yelkenleri indirmek ister.
***
Herkes bir savaşçıdır kendi savaşında,
Birisi için gardını indirmek ister.
Herkes yorgundur yaşamaktan bu hayatta,
Dizine yatıp birinin uyumak ister.
***
Ben çırılçıplak bir kadın karşında…
***
Attım dertleri hep içime içime,
En sonunda kaldım tek başıma.
Koy gidelim saki, koy kadehin içine!
Vuralım bu gece bu şişenin dibine!
***
Yastığımda hala ılık nefesin var,
Yanımda olsan şimdi nasıl sevesim var!
Her şeyi darmadağın edip gidesim var.
Durmadan içiyorsam bir sebebim var!
-
Ah ne zormuş bitsin demek
Hala severken seni
Dudaklarını öpmemek
Bir yabancı gibi
***
Bilirsin ayrılık konusunda
İyi değiliz ikimiz de
Bir kıvılcım yeterdi her zaman
Koşup geri dönmemize
***
Değmesin ellerimiz
Buluşmasın bu gözler
Yine erir gideriz
Unutulur yeminler
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Aşk kokan dudakların
Karşısında direnmeyi de
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Aşk dolu mısraların
Karşısında direnmeyi de
***
İşte bir kez daha
Durup karşında
Belki de son defa
Soruyorum sana
***
Bitti mi hikayemiz?
Bu ne biçim son böyle?
Değmez miydi sevgimiz
Savaşıp direnmeye?
***
Değmesin ellerimiz
Buluşmasın bu gözler
Yine erir gideriz
Unutulur yeminler
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Kendimize sahip çıkıp
Dünyayla yüzleşmeyi de
***
Biz hiç beceremedik
Sevmeyi de terk etmeyi de
Korktuğumuz o gözlerin
Karşısında direnmeyi de
***
Bitmesin hikayemiz...
-
Anladım sonu yok yalnızlığın
Her gün çoğalacak
Her zaman böyle miydi bilmiyorum
Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak
Alışır her insan, alışır zamanla
Kırılıp incinmeye
Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp
Yeniden ayağa kalkmak
***
Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte
Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette
Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum
***
Anladım sonu yok yalnızlığın
Her gün çoğalacak
Her zaman böyle miydi bilmiyorum
Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak
Alışır her insan, alışır zamanla
Kırılıp incinmeye
Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp
Yeniden ayağa kalkmak
***
Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte
Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette
Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum
***
Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze hasret
Yokluğunla ben baş başayız nihayet
-
-
Bir melek vardı,
Aşkı fısıldardı.
Elimde o büyülü ellerin hayali kaldı.
Uyku imkansız,
Umut vicdansız,
Güneş bile dedi ki kendine doğmak anlamsız .
***
Ağladım delice,
Elimde boş bir şişe,
Kutladım bu gece,
Sarılmanı başka kollara.
***
Yapayalnız bir çare,
Ölüyorsam kime ne?
Benzedim bu gece,
Yine boş sokaklara.
***
Bir melek vardı,
Aşkı fısıldardı.
Elimde o büyülü ellerin hayali kaldı.
Uyku imkansız,
Umut vicdansız,
Güneş bile dedi ki kendine doğmak anlamsız.
***
Ağladım delice,
Elimde boş bir şişe,
Kutladım bu gece,
Sarılmanı başka kollara.
***
Yapayalnız bir çare,
Ölüyorsam kime ne?
Benzedim bu gece,
Yine boş sokaklara.
-
-
-
Çok uğraştım inan unutmak için seni
O gün sarıldığımızda söz verdiğim gibi
Son bir öpücüğü çok görmüştün bana
Biliyorum demiştin ben gideceğim
***
Bu sabah çok erken kalktım, sevdiğin tatlıdan yaptım
Yerken onu tek başıma, sessiz sedasız ağladım
Kalktım bir çay demledim, açtım bir film izledim
Zaman bir türlü geçmedi, bütün evi temizledim..
***
Sıkıldım kendimden aptalmıyım neyim ben
Neyin var böyle neden kurtulamıyorum senden?
***
Geçmiyor günler, burda senden uzakta
Yığıldı şişeler, her gün mutfakta
Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım
Durmadan yedim, e biraz kilo aldım
***
Affet beni sevgilim unutamadım seni
Hiç halim yok uyanmaya
Sevemem sensiz günleri
***
Sıkıldım kendimden aptalmıyım neyim ben
Neyin var böyle neden kurtulamıyorum senden?
***
Geçmiyor günler, burda senden uzakta
Yığıldı şişeler, her gün mutfakta
Tiksindim makyajdan, aynalarımı çöpe attım
Durmadan yedim, e biraz kilo aldım
-
Tenin sinmiş yastığıma
Dün gece terk etmeden önce
İçimde bıraktığın acıyla
Kokunla uyudum bu gece
***
Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda
Aşık cesetler şekerden tabutta
Gezinirken ciğerim doldu bir anda
Çürük çilek kokusuyla
***
Kalbi atan ölü bedenlerdi hepsi
Hepsinin başında birer ölüm perisi
Soluk birer pembe gül kokluyorlar, karanlıkta
***
Affet bu gece ölmek istedim
Pembe bir mezarlık olmak istedim
Karanlığı elimle bölmek istedim
Seni çok özledim
Çok istedim bu gece kendimi asmak
Ellerimle kendi mezarımı kazmak
Elimden gelen oturup evimde
Sana şarkılar yazmak
***
Tenin sinmiş yastığıma
Dün gece terk etmeden önce
İçimde bıraktığın acıyla
Kokunla uyudum bu gece
***
Affet bu gece ölmek istedim
Pembe bir mezarlık olmak istedim
Karanlığı elimle bölmek istedim
Seni çok özledim
Çok istedim bu gece kendimi asmak
Ellerimle kendi mezarımı kazmak
Elimden gelen oturup evimde
Sana şarkılar yazmak
***
Affet bu gece ölmek istedim
Pembe bir mezarlık olmak istedim
Karanlığı elimle bölmek istedim
Seni çok özledim
Çok istedim bu gece kendimi asmak
Ellerimle kendi mezarımı kazmak
Elimden gelen oturup evimde
Sana şarkılar yazmak
***
Affet bu gece ölmek istedim
Pembe bir mezarlık olmak istedim
Karanlığı elimle bölmek istedim
Seni çok özledim
***
Seni çok özledim
Seni çok özledim
Seni çok özledim
Seni çok özledim
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