Kayseri Türküleri

Of) Akşam Aşıp Gidiyor Fikrim Şaşıp Gidiyor Ela Gözlü Sevdiğim Dağlar Aşıp Gidiyor (Keklik) Aman Keklik Yaman Keklik Çil Keklik Aman Çık Dağların Başına Da Öt Keklik Aman Gak Gak Gubarak Gubarak Gubarak Öt Keklik Aman Kekliği Düz Ovada Avlarlar Aman Güzellere Meyil Bağlarlar Aman (Of) Akşam Harede Kaldı Fitil Yare De Kaldı Kara Gözlü Sevdiğim Bilmem Nerede Kaldı (Keklik) Aman Keklik Yaman Keklik Çil Keklik Aman Çık Dağların Başına Da Öt Keklik Aman Gak Gak Gubarak Gubarak Gubarak Öt Keklik Aman Kekliği Düz Ovada Avlarlar Aman Güzellere Meyil Bağlarlar Aman

Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla Kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp Yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Anladım sonu yok yalnızlığın Her gün çoğalacak Her zaman böyle miydi bilmiyorum Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak Alışır her insan, alışır zamanla Kırılıp incinmeye Çünkü olağan yıkılıp, yıkılıp Yeniden ayağa kalkmak *** Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme, nöbette Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Hadi gelin üstüme korkmuyorum *** Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze hasret Yokluğunla ben baş başayız nihayet