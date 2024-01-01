Kayseri Türküleri

Daha Senden Gayri Aşık Mı Yoktur Nedir Bu Telaşın Vay Deli Gönül Hele Düşün Devr-İ Adem’ Den Beri Neler Gelmiş Geçmiş, Say Deli Gönül Şu Fani Dünyada Umudunu Yüz İnanmazsan Var Kitaba Yüz Be Yüz Evin Mezaristan , Malın Bir Top Bez Daha Duymadınsa Duy Deli Gönül Günde Bir Yol Duman Çöker Serime Elim Ermez Gidem Kisbü Karıma Kendi Bildiğine Doğrudur Deme Var İki Kamile Sor Deli Gönül Gördüm İki Kişi Mezar Eşiyor Gam Gasavet Gelmiş , Boydan Aşıyor Çok Yaşayan Yüze Kadar Yaşıyor Gelde Bu Dünyayı Yor Deli Gönül Mevlam Kanat Vermiş Uçamıyorsun Bu Nefsin Elinden Kaçamıyorsun Ruhsati Dünyadan Geçemiyorsun Topraklar Başına Vay Deli Gönül