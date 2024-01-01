Kayseri Türküleri

Gesi bağlarında dolanıyorum, Yitirdim yarimi, Aman aranıyorum. Yitirdim yarimi, Aman aranıyorum, Bir tek selamına güveniyorum. Gel otur yanıma, Hallarımı söyleyeyim. Derdimden anlamaz, Ben o yari neyleyim... Derdimden anlamaz, Ben o yari neyleyim. Gesi bağlarında üç top gülüm var. Hey Allah'tan korkmaz, Sana bana ölüm var. Hey Allah'tan korkmaz, Sana bana ölüm var, Ölüm varsa bu dünyada zülum var. Atma garip anam beni dağlar ardına, Kimseler yanmasın, anam yansın derdime. Atma garip anam beni dağlar ardına, Kimseler yanmasın, anam yansın derdime.