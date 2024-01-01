Yarim İstanbul'u Mesken Mi Şarkı Sözleri
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Kayseri Türküleri
Yarim İstanbul'u Mesken Mi
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Yârim İstanbul’u mesken mi tuttun,
Gördün güzelleri beni unuttun,
Sılaya gelmeye yemin mi ettin.
Gayri dayanacak özüm kalmadı,
Mektuba yazacak sözüm kalmadı.
Yârim sen gideli yedi yıl oldu,
Diktiğin fidanlar meyveye döndü,
Seninle gidenler sılaya döndü.
Gayri dayanacak özüm kalmadı,
Gençlik elden uçtu gitti, gelmene lüzum kalmadı