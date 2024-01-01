Kazım Koyuncu

Baba ben yıkıcıyım ama Ama kendini bilmez değilim Yaşamak istiyorum sadece Kendi savaşlarım uğrunda Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Işık hızıyla geçen zamanı Yaşamak belki de çok zor Korkuyorum ben geçmişten Korkuyorum gelecekten Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Baba ben yıkıcıyım ama Ama kendini bilmez değilim Yaşamak istiyorum sadece Kendi savaşlarım uğrunda Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum