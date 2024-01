Kazım Koyuncu

Ben Baba ben yıkıcıyım ama Ama kendini bilmez değilim Yaşamak istiyorum sadece Kendi savaşlarım uğrunda Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Işık hızıyla geçen zamanı Yaşamak belki de çok zor Korkuyorum ben geçmişten Korkuyorum gelecekten Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Baba ben yıkıcıyım ama Ama kendini bilmez değilim Yaşamak istiyorum sadece Kendi savaşlarım uğrunda Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum Ben sadece Ben sadece Ben sadece Ben olmak istiyorum

Koçari Kulani çiçku çiçku Muço lukuşi morçi Kapulas mogigidap Monkata var na çorçi *** Yur katişi gomalu Skanişeni meptkoçi Dido xelebas vore Kudi ntsaşa yeptkoçi *** O nenni koçari Kodopskidi beçayi Bozo si ekçopayi O nenni koçari *** Skanda razi vartaşa Nana baba maptkoçi E nazoba skanite Ma nosis mejamptkoçi *** Çkvapes nusimini do Ma muşeni memtkoçi Si na coxo gegodu Namuren ya nam koçi *** O nenni koçari Kodopskidi beçayi Bozo si ekçopayi O nenni koçari

Domi Vamis Domivamis, yokeşeps koeşapti Xut kyoisti lazuti şeni gopti Va maziruşi xolo boşi kogepti Var içoden derdi meraği çkimi Kamikamis jur tolepe dudgitas Çili muşi çkimisteri duskidas Mşokoinite utakete doskidas Var içoden derdi meraği çkimi Gyai çkomit çkidi var domiskidu A lukmaşa toli kodomiskudu Jur lukmaşa para var ki dopskidu Var içoden derdi meraği çkimi Domivamis, yokuşiş kaeşapti Xut kyoisti lazuti şen gopti Var maziruşi xolo boşi kogepti Var içoden derdi meraği çkimi

Ou Nana Ase çanguri kaxtkuatuna Skan do çkimi gacirebana Ou nana Dida voi nana Çanguri si mu segilebuna Vegigadve gancirebaba Ou nana Dida voi nana Dudi opilari mabuna Sakmektesi ginimartuna Ou nana Dida voi nana

Nçais Birapa He yana yana Çkiniren çkin mançenan bedi do şana He yana yana Handğa kai taroni ren hayde dalepe Şa goindineni yaziş ha mskva ndğalepe Nçaiş o8ilus meboktut çkin kulanepe Nçaiten yopşa kalati tirit biçepe He yana yana yana Heyayamoli heyana Çkiniren çkin mançenan bedi do şana He yana yana Ehe rekanis eşulun mjora ağani Mçita te muşite tanums karta rakani Çiçkili nçaepe p8ilopt çkin mani mani Do yevopşat muşi oras ar 8anas plani He yana yana yana Ran8kalas birapa çkini rakanis panda Handğa çkini xvalais va mtelik ixelas Ezdas ixik ha birapa mendraşa kiğas Ağne lazuri birapa kianak ognas He yana yana yana Heyayamoli heyana Çkiniren çkin mançenan bedi do şana Bu gün hava güzeldir haydi kız kardeşler Kaçırılır mı yazın bu güzel günleri Çay toplamadayız biz kızlar Çay ile dolu sepetleri taşıyın erkekler Bakın tepeden yükseliyor sabah güneşi Kızıllığı ile aydınlatıyor tepeleri Çay filizlerini topluyoruz biz çabuk çabuk Tamamlayalım bu yıllık planlanan çayı Tepede daima şarkılarımız inlesin Bu gün sadece biz değil herkes mutlu Alsın rüzgar bu şarkıyı uzaklara götürsün Yeni lazca şarkıları bütün dünya dinlesin

Didou Nana Oropa aržo arti varen Çkim iveri nç̌ari ç̌ǩvaşa Miordini miçkutu do Goitiruǩu ma si ç̌ǩvaşa Miordini miçkutu do Didou do na ni na Huriadas ç̌iman dğasu Sǩani mamulias maǩibǩinam Ǩanǩaleşa gamǩomile Vaşilebu taşi rina Ǩanǩaleşa gamǩomile Didou do na ni na Seri don dğaşi arti map̌u Sǩani şaras ginocinepu Sǩani dudi mižamiğuru Şǩvaǩ ǩargi moǩilep̌u Sǩani dudi mižamiğuru Didou do na ni na Ah oropa sin ncgin dğaşi Guri muç̌o domixaşi Seri iri şeni seriren do Ǩuǩumela naǩun dğaşi Seri iri şeni seriren do Didou do na ni na https://lyricstranslate.com

Ka Tun Mita Xendasoç Ka tun mita xendasoç Ka tun mita xendasoç Ka tun mita xendasoç Xendas u žižağisoç Xendas u žižağisoç Xendas u žižağisoç *** Tunu garkevisana Tunu garkevisana Tunu garkevisana Lus u žağlik ellisoç Lus u žağlik ellisoç Lus u žağlik ellisoç *** Ka tun mita xendasoç Ka tun mita xendasoç a-a-a-h Xendas u žižağisoç Xendas u žižağisoç e-e *** Ka tun mita xendasoç Ka tun mita xendasoç a-a-a-h Xendas u žižağisoç Xendas u žižağisoç e-e *** Ka çefuǩanu elles Ka çefuǩanu elles Ka çefuǩanu elles Laşeǯan deep kaşa Laşeǯan deep kaşa Laşeǯan deep kaşa *** İnçuk oğe yedosnis İnçuk oğe yedosnis İnçuk oğe yedosnis Memal memal yedaşa Memal memal yedaşa Memal memal yedaşa *** Ka tun mita xendasoç Ka tun mita xendasoç a-a-a-h Xendas u žižağisoç Xendas u žižağisoç e-e *** Ka tun mita xendasoç Ka tun mita xendasoç a-a-a-h Xendas u žižağisoç Xendas u žižağisoç e-e *** Ka tun mita xendasoç Ka tun mita xendasoç a-a-a-h Xendas u žižağisoç Xendas u žižağisoç e-e *** Ka tun mita xendasoç Ka tun mita xendasoç a-a-a-h Xendas u žižağisoç Xendas u žižağisoç e-e

Hey Gidi Karadeniz Hey gidi Karadeniz Doldi da taşamadi Etmiyelum sevdaluk Edenler yaşamadi E verane raǩani Guri koxomiǩani Me gaşkva vigzalere Eǩemire t‌̌iǩani

Gyuli Çkimi Aǯişǩule govulur daği daği Dido miğun guris derdi meraği Oǩomdğulat si şekeri ma yaği Si domç̌vi do domxali gyuliçkimi Ağne odas perde kogevoǩidi Izmoceten alis dologaǩidi Gomǩunʒxişi mgarinis yevuǩidi Si domç̌vi do domxali gyuliçkimi Bazi bazi gelait̆i noğaşa Gixosart̆i babaskaniş t̆ǩobaşa Gyuliçkimi sin var ida başkaşa Çkimi re do giçkit̆as gyuliçkimi

Sarpi Moleni sarpi çkunis bulbulepek ibiran mis var uzirun sarpi moxtan ziran portukaliş limoniş pukirişi şurapes doloxe goxtan do izğan elamtepek mitam koçis uzitsams hak bulbulik purkinoras ubirams çai picis dostiberen zoğa cans pukirepeş şuraten ar ixi bars sarpi moleni sarpi moleni purkinora skani şuras koçi dizğeni kolektivis na var ixels miti diveni komebaçvi he sarpuli kulanis ma ar fara ia bziri do çais mskvana muşi mukoti bomskvana ğirs mendraleşen ma lazuri gemabirs si ma domçvi e veraneş kulani daçxuri ren uça tolepe-skani si gziraşi mu mağoden var miçkin mot memilas xe do kuçxes dermani