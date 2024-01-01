Ben Senı Sevdıgımı Şarkı Sözleri
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Kazım Koyuncu
Ben Senı Sevdıgımı
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Ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum
Endirdun kaşlaruni, babani, babani mi eldurdum?
En dereye dereye da al dereden taşlari
Geçti bizden sevdaluk, al cebum.. al cebumdan saçlari.
Kız evinun onine da sereceğum kilimi
Oldi hayli zamanlar görmedum, görmedum sevduğumi.
Yaz geldi bahar geldi oy açti yeşil yapraklar
Ben sana doyamadum, doysun kara doysun kara topraklar.