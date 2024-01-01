Kazım Koyuncu

Viya! Şarkı Sözleri
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Ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum
Endirdun kaşlaruni, babani, babani mi eldurdum?
En dereye dereye da al dereden taşlari
Geçti bizden sevdaluk, al cebum.. al cebumdan saçlari.
Kız evinun onine da sereceğum kilimi
Oldi hayli zamanlar görmedum, görmedum sevduğumi.
Yaz geldi bahar geldi oy açti yeşil yapraklar
Ben sana doyamadum, doysun kara doysun kara topraklar.
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Kulani çiçku çiçku
Muço lukuşi morçi
Kapulas mogigidap
Monkata var na çorçi
***
Yur katişi gomalu
Skanişeni meptkoçi
Dido xelebas vore
Kudi ntsaşa yeptkoçi
***
O nenni koçari
Kodopskidi beçayi
Bozo si ekçopayi
O nenni koçari
***
Skanda razi vartaşa
Nana baba maptkoçi
E nazoba skanite
Ma nosis mejamptkoçi
***
Çkvapes nusimini do
Ma muşeni memtkoçi
Si na coxo gegodu
Namuren ya nam koçi
***
O nenni koçari
Kodopskidi beçayi
Bozo si ekçopayi
O nenni koçari
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Domivamis, yokeşeps koeşapti
Xut kyoisti lazuti şeni gopti
Va maziruşi xolo boşi kogepti
Var içoden derdi meraği çkimi
Kamikamis jur tolepe dudgitas
Çili muşi çkimisteri duskidas
Mşokoinite utakete doskidas
Var içoden derdi meraği çkimi
Gyai çkomit çkidi var domiskidu
A lukmaşa toli kodomiskudu
Jur lukmaşa para var ki dopskidu
Var içoden derdi meraği çkimi
Domivamis, yokuşiş kaeşapti
Xut kyoisti lazuti şen gopti
Var maziruşi xolo boşi kogepti
Var içoden derdi meraği çkimi
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Ase çanguri kaxtkuatuna
Skan do çkimi gacirebana
Ou nana
Dida voi nana
Çanguri si mu segilebuna
Vegigadve gancirebaba
Ou nana
Dida voi nana
Dudi opilari mabuna
Sakmektesi ginimartuna
Ou nana
Dida voi nana
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He yana yana
Çkiniren çkin mançenan bedi do şana
He yana yana
Handğa kai taroni ren hayde dalepe
Şa goindineni yaziş ha mskva ndğalepe
Nçaiş o8ilus meboktut çkin kulanepe
Nçaiten yopşa kalati tirit biçepe
He yana yana yana
Heyayamoli heyana
Çkiniren çkin mançenan bedi do şana
He yana yana
Ehe rekanis eşulun mjora ağani
Mçita te muşite tanums karta rakani
Çiçkili nçaepe p8ilopt çkin mani mani
Do yevopşat muşi oras ar 8anas plani
He yana yana yana
Ran8kalas birapa çkini rakanis panda
Handğa çkini xvalais va mtelik ixelas
Ezdas ixik ha birapa mendraşa kiğas
Ağne lazuri birapa kianak ognas
He yana yana yana
Heyayamoli heyana
Çkiniren çkin mançenan bedi do şana
Bu gün hava güzeldir haydi kız kardeşler
Kaçırılır mı yazın bu güzel günleri
Çay toplamadayız biz kızlar
Çay ile dolu sepetleri taşıyın erkekler
Bakın tepeden yükseliyor sabah güneşi
Kızıllığı ile aydınlatıyor tepeleri
Çay filizlerini topluyoruz biz çabuk çabuk
Tamamlayalım bu yıllık planlanan çayı
Tepede daima şarkılarımız inlesin
Bu gün sadece biz değil herkes mutlu
Alsın rüzgar bu şarkıyı uzaklara götürsün
Yeni lazca şarkıları bütün dünya dinlesin
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Oropa aržo arti varen
Çkim iveri nç̌ari ç̌ǩvaşa
Miordini miçkutu do
Goitiruǩu ma si ç̌ǩvaşa
Miordini miçkutu do
Didou do na ni na
Huriadas ç̌iman dğasu
Sǩani mamulias maǩibǩinam
Ǩanǩaleşa gamǩomile
Vaşilebu taşi rina
Ǩanǩaleşa gamǩomile
Didou do na ni na
Seri don dğaşi arti map̌u
Sǩani şaras ginocinepu
Sǩani dudi mižamiğuru
Şǩvaǩ ǩargi moǩilep̌u
Sǩani dudi mižamiğuru
Didou do na ni na
Ah oropa sin ncgin dğaşi
Guri muç̌o domixaşi
Seri iri şeni seriren do
Ǩuǩumela naǩun dğaşi
Seri iri şeni seriren do
Didou do na ni na
https://lyricstranslate.com
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Ka tun mita xendasoç
Ka tun mita xendasoç
Ka tun mita xendasoç
Xendas u žižağisoç
Xendas u žižağisoç
Xendas u žižağisoç
***
Tunu garkevisana
Tunu garkevisana
Tunu garkevisana
Lus u žağlik ellisoç
Lus u žağlik ellisoç
Lus u žağlik ellisoç
***
Ka tun mita xendasoç
Ka tun mita xendasoç a-a-a-h
Xendas u žižağisoç
Xendas u žižağisoç e-e
***
Ka tun mita xendasoç
Ka tun mita xendasoç a-a-a-h
Xendas u žižağisoç
Xendas u žižağisoç e-e
***
Ka çefuǩanu elles
Ka çefuǩanu elles
Ka çefuǩanu elles
Laşeǯan deep kaşa
Laşeǯan deep kaşa
Laşeǯan deep kaşa
***
İnçuk oğe yedosnis
İnçuk oğe yedosnis
İnçuk oğe yedosnis
Memal memal yedaşa
Memal memal yedaşa
Memal memal yedaşa
***
Ka tun mita xendasoç
Ka tun mita xendasoç a-a-a-h
Xendas u žižağisoç
Xendas u žižağisoç e-e
***
Ka tun mita xendasoç
Ka tun mita xendasoç a-a-a-h
Xendas u žižağisoç
Xendas u žižağisoç e-e
***
Ka tun mita xendasoç
Ka tun mita xendasoç a-a-a-h
Xendas u žižağisoç
Xendas u žižağisoç e-e
***
Ka tun mita xendasoç
Ka tun mita xendasoç a-a-a-h
Xendas u žižağisoç
Xendas u žižağisoç e-e
-
Hey gidi Karadeniz
Doldi da taşamadi
Etmiyelum sevdaluk
Edenler yaşamadi
E verane raǩani
Guri koxomiǩani
Me gaşkva vigzalere
Eǩemire ťiǩani
-
Aǯişǩule govulur daği daği
Dido miğun guris derdi meraği
Oǩomdğulat si şekeri ma yaği
Si domç̌vi do domxali gyuliçkimi
Ağne odas perde kogevoǩidi
Izmoceten alis dologaǩidi
Gomǩunʒxişi mgarinis yevuǩidi
Si domç̌vi do domxali gyuliçkimi
Bazi bazi gelait̆i noğaşa
Gixosart̆i babaskaniş t̆ǩobaşa
Gyuliçkimi sin var ida başkaşa
Çkimi re do giçkit̆as gyuliçkimi
-
sarpi çkunis bulbulepek ibiran
mis var uzirun sarpi moxtan ziran
portukaliş limoniş pukirişi
şurapes doloxe goxtan do izğan
elamtepek mitam koçis uzitsams
hak bulbulik purkinoras ubirams
çai picis dostiberen zoğa cans
pukirepeş şuraten ar ixi bars
sarpi moleni sarpi moleni
purkinora skani şuras koçi dizğeni
kolektivis na var ixels miti diveni
komebaçvi he sarpuli kulanis
ma ar fara ia bziri do çais
mskvana muşi mukoti bomskvana ğirs
mendraleşen ma lazuri gemabirs
si ma domçvi e veraneş kulani
daçxuri ren uça tolepe-skani
si gziraşi mu mağoden var miçkin
mot memilas xe do kuçxes dermani
-
Ateşlerde yanmış bu can ile
Nerelere gidem ben nerelere
Yüreğime saplanmış bu hançerle
Nerelere gidem ben nerelere
Söyle a canım söyle
Nerelere gidem ben nerelere
Bağırsam duyar mısın sesimi
Savursam kendimi rüzgara
Sihirli düşlerden geçsem
Bulur muyum yine kendimi
-
Baba ben yıkıcıyım ama
Ama kendini bilmez değilim
Yaşamak istiyorum sadece
Kendi savaşlarım uğrunda
Ben sadece
Ben sadece
Ben sadece
Ben olmak istiyorum
Ben sadece
Ben sadece
Ben sadece
Ben olmak istiyorum
Işık hızıyla geçen zamanı
Yaşamak belki de çok zor
Korkuyorum ben geçmişten
Korkuyorum gelecekten
Ben sadece
Ben sadece
Ben sadece
Ben olmak istiyorum
Ben sadece
Ben sadece
Ben sadece
Ben olmak istiyorum
Baba ben yıkıcıyım ama
Ama kendini bilmez değilim
Yaşamak istiyorum sadece
Kendi savaşlarım uğrunda
Ben sadece
Ben sadece
Ben sadece
Ben olmak istiyorum
Ben sadece
Ben sadece
Ben sadece
Ben olmak istiyorum
Ben sadece
Ben sadece
Ben sadece
Ben olmak istiyorum
Ben sadece
Ben sadece
Ben sadece
Ben olmak istiyorum