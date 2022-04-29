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7/24 Dinle
Kazım Koyuncu
Dalga Dalga Fırtına
Dalga Dalga Fırtına
Duygu Durumuna Göre Türküler
62 Bölüm | 04:02:25
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01
Dalga Dalga Fırtına
Kazım Koyuncu
03:12
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02
Ella Ella
Kazım Koyuncu
03:04
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03
Hayde
Kazım Koyuncu
05:38
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04
Narino
Kazım Koyuncu
03:23
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05
İşte Gidiyorum
Kazım Koyuncu
03:50
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06
Dağlarda Kar Sesi Var
Kazım Koyuncu
02:42
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07
Hey Gidi Karadeniz
Kazım Koyuncu
03:27
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08
Gelevera Deresi
Kazım Koyuncu
04:35
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09
Ben Seni Sevduğumi
Kazım Koyuncu
04:01
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10
Ella Ella
Kazım Koyuncu
03:03
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