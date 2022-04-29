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7/24 Dinle Kazım Koyuncu Dalga Dalga Fırtına
Dalga Dalga Fırtına

Dalga Dalga Fırtına

Duygu Durumuna Göre Türküler

62 Bölüm | 04:02:25
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01

Dalga Dalga Fırtına

Kazım Koyuncu 03:12
02

Ella Ella

Kazım Koyuncu 03:04
03

Hayde

Kazım Koyuncu 05:38
04

Narino

Kazım Koyuncu 03:23
05

İşte Gidiyorum

Kazım Koyuncu 03:50
06

Dağlarda Kar Sesi Var

Kazım Koyuncu 02:42
07

Hey Gidi Karadeniz

Kazım Koyuncu 03:27
08

Gelevera Deresi

Kazım Koyuncu 04:35
09

Ben Seni Sevduğumi

Kazım Koyuncu 04:01
10

Ella Ella

Kazım Koyuncu 03:03
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