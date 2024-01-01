Kazım Koyuncu

Denizde Karartı Var Denizde kararti var, bu gelen kayik midur? Ben ozledum yarimi, ağlasam ayip midur? Oy dumanlar dumanlar, hep dağlari sardunuz Yüreğumun derdini bilsenuz ağlardunuz. Karardi Kara Deniz, taşti bu yana taşti Haber verun yarume, gözlerum doldi taşti. Gemi mil ilen olur, sevda dil ilen olur Güzeller çok var ama, meyil birine olur.

Ben Seni Sevduğumi Ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum Endirdun kaşlaruni, babani, babani mi eldurdum? En dereye dereye da al dereden taşlari Geçti bizden sevdaluk, al cebum.. al cebumdan saçlari. Kız evinun onine da sereceğum kilimi Oldi hayli zamanlar görmedum, görmedum sevduğumi. Yaz geldi bahar geldi oy açti yeşil yapraklar Ben sana doyamadum, doysun kara doysun kara topraklar.

Narino Hey hey, ben deli oldum deli narino Ben deli oldum deli narino Hey hey, tutun bağlayun beni narino Tutun bağlayun beni narion Hey hey, gideyirum buradan narino Gideyirum buradan narino Oy oy, kızlar alayun beni narino Kızlar alayun beni narino *** Hey hey, bu dere yılan olsa narino Bu dere yılan olsa narino Hey hey, derdumi bilen olsa narino Derdumi bilen olsa narino Hey hey, oturup da ağlardum narino Oturup da ağlardum narino Oy oy, yaşumi silen olsa narino Yaşumi silen olsa narino *** Hey hey, bu dere akar gider narino Bu dere akar gider narino Hey hey, taşlari yıkar gider narino Taşlari yıkar gider narino Hey hey, ne ettum sevduğume narino Ne ettum sevduğume narino Oy oy, yüzume bakar gider narino Yüzume bakar gider narino Yüzume bakar gider narino Yüzume bakar gider narino Yüzume bakar gider narino Yüzume bakar gider narino

Ella Ella Ella Ella metsz Ella Entu kağe viyella Entu kağin ağhçkenin yar A’sti kağsiyuz yalla Lusnika erand kişer Hayde ertag a’skişer Hedev çağh tsemer ge’lli yar Viyel ertag a’skişer Aye garmilig aye Modinida’l ar aye Modined kaoçana yar Cutme ğhavağ ar aye Covele’in oğnuke’ Kukuliim kukuli Deve’g intsi im sevdan yar Yesa’l Astezun kuli

Tsira Baǧis vordi vardi bžiri Nana ʒira kogvale. Ǯilua moǩod va masopu Nanaia ʒira kogvale. Ʒira, ʒira, nanaia ʒira kogvale. Muç̌ot mapşalian teşi Nana ʒira kogvale. Sǩan qoropak ma op̌ç̌opu Nanaia ʒira kogvale. Ʒira, ʒira, nanaia ʒira kogvale. Si vardis ucguku do Nana ʒira kogvale. Tişen goʒkvank vardişnero Nanaia ʒira kogvale. Ʒira, ʒira, nanaia ʒira kogvale.

Gelevera Deresi Koyverdun gittun beni Allah'undan bulasun Kimse almasun seni yine bana kalasun Sevduğum senun aşkun ciğerlerumi dağlar Hiç mi duşunmedun sen sevduğun boyle ağlar Gelevera deresi iki dağun arasi Yuzunden silinmesun piçağumun yarasi Sevduğum senun aşkun ciğerlerumi dağlar Hiç mi duşunmedun sen sevduğun boyle ağlar

Asiye Ağasarın balını da Gel salını salını Ağasarın balını da Gel salını salını Adam cebinde taşır Senin gibi gelini Adam cebinde taşır da Senin gibi gelini Oy Asiye, oy Adam cebinde taşır da Senin gibi gelini Oy Asiye, oy Oy Asiye, Asiye Tütün koydum kesiye Oy Asiye, Asiye Tütün koydum kesiye Baban seni veriyi da Bir bağa pırasiye Oy Asiye, oy Baban seni veriyi da Bir bağa pırasiye Oy Asiye, oy Sis dağının başında yel Püfür püfür esiyor Sis dağının başında yel Püfür püfür esiyor Baban bu yıl kurbanı Çifter çifter kesiyor Baban bu yıl kurbanı da Çifter çifter kesiyor Oy Asiye, oy Baban bu yıl kurbanı da Çifter çifter kesiyor Oy Asiye, oy Oy Asiye, Asiye Tütün koydum kesiye Oy Asiye, Asiye Tütün koydum kesiye Baban seni veriyi da Bir bağa pırasiye Oy Asiye, oy Baban seni veriyi da Bir bağa pırasiye Oy Asiye, oy Baban seni veriyi da Bir bağa pırasiye Oy Asiye, oy Baban seni veriyi da Bir bağa pırasiye Oy Asiye, oy

Fadime Dünya benum sanırdım meğersem yanılmışum Felek gözün körolsun ne kadar geç kalmışum En dereye dereye dere belune gelsun Benden başka seversen iki gözün kör olsun Ha bu akan dereler hep gözümün yaşidur Sevup da alamamak ölümün gardeşidur ... Mektup yazdım karadan dağlar kalksun aradan Kavuşmaya çare yok kavuştursun yaradan Duman geldi da çokti oy dağlarum dağlarum Siz orada oturun ben burada ağlarum Başundaki puşinun dali var çiçeği yok Benum deli gonlümun senden geçeceği yok ... Yayladan ki yurudum hava güneşli idi Arkama bakamadum gözlerum yaşli idi Oy duman kara duman çiksana yollarumdan Düştum yolun altina tutsana kollarumdan Bi kara kuş ağlayi taş vurmiş kanadına Ağlama kara kuşum düşmanun inadına ... Oy Fadime′m Fadime'm ne da güzel adun var Eskiden sevdam idin şimdi baldan tadun var Oy Fadime′m Fadime'm ne da güzel adun var Eskiden sevdam idin şimdi baldan tadun var Etekluğun altina pantol geyiliyi mi Yaktun ha beni yavrum adam yakiliyi mi?

Denizde Karartı Var (TV Mix) Denizde kararti var, bu gelen kayik midur? Ben ozledum yarimi, ağlasam ayip midur? Oy dumanlar dumanlar, hep dağlari sardunuz Yüreğumun derdini bilsenuz ağlardunuz. Karardi Kara Deniz, taşti bu yana taşti Haber verun yarume, gözlerum doldi taşti. Gemi mil ilen olur, sevda dil ilen olur Güzeller çok var ama, meyil birine olur.

Hayde Hayde gidelum hayde Dağa karayemişa Elun nişanlisina Ben nasil deyim hayde Çiktum çami budadum Endurdum yarisina Boyle sevdami olur Girsun yerun dibina Kizilağaç fidani Tepeden budanur mi İnsan sevduği yardan Bu k'adar utanur mi Endum dere duzina Aşlamayi aşladum Sevdaluk eyi şeydur Ben da yeni başladum

Selimina Avlaskani şkala celevuluti Gugum elibi do ʒariş uluti Hindoy va makitxu si nak uluti Mo moğodi haşo e beymuradi

Mohevis Kalo Mohevis kalo tinavo Mohevis kalo tinavo Dedas rad uzi şinavo Dedas rad uzi şinavo Şeni tolebi gathovdnen Şeni tolebi gathovdnen Şen rağam dagarçinavo Şen rağam dagarçinavo Hei gidi mohevis kalo Hei gidi mohevis kalo Ra lamazi rama haro Ra lamazi rama haro Netavi şeni alersit Netavi şeni alersit Vin ginda rom gaaharo Vin ginda rom gaaharo Mohevis kalo, tinavo Mohevis kalo, tinavo Netav rad zihar şinavo Netav rad zihar şinavo Moheve biçi gedzahis Moheve biçi gedzahis Çemtan tzamodi şinavo Çemtan tzamodi şinavo Çemtan tzamodi şinavo Çemtan tzamodi şinavo