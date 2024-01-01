Kazım Koyuncu

Domi Vamis Şarkı Sözleri
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Domivamis, yokeşeps koeşapti
Xut kyoisti lazuti şeni gopti
Va maziruşi xolo boşi kogepti
Var içoden derdi meraği çkimi
Kamikamis jur tolepe dudgitas
Çili muşi çkimisteri duskidas
Mşokoinite utakete doskidas
Var içoden derdi meraği çkimi
Gyai çkomit çkidi var domiskidu
A lukmaşa toli kodomiskudu
Jur lukmaşa para var ki dopskidu
Var içoden derdi meraği çkimi
Domivamis, yokuşiş kaeşapti
Xut kyoisti lazuti şen gopti
Var maziruşi xolo boşi kogepti
Var içoden derdi meraği çkimi