Kazım Koyuncu

Hayat denen sonsuzluğun Karşısında bir çocuğuz Düşe kalka büyürken Kalkamayız bir çoğumuz Hayat denen sonsuzluğun Karşısında bir çocuğuz Düşe kalka büyürken Kalkamayız bir çoğumuz Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belim doğrulur Kim n′olacak, belli m'olur oy? Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belim doğrulur Kim n′olacak, belli m'olur oy? Ama bitmez yolculuklar Belki biraz canım yanar Düştüğün yerde doğrulup Başlar yine ilk adımlar Ama bitmez yolculuklar Belki biraz canım yanar Düştüğün yerde doğrulup Başlar yine ilk adımlar Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belim doğrulur Kim n'olacak, belli m′olur oy? Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belim doğrulur Kim n′olacak, belli m'olur oy?