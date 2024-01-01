Hayat Şarkı Sözleri
Kazım Koyuncu Hayat şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kazım Koyuncu Hayat şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hayat sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hayat denen sonsuzluğun
Karşısında bir çocuğuz
Düşe kalka büyürken
Kalkamayız bir çoğumuz
Hayat denen sonsuzluğun
Karşısında bir çocuğuz
Düşe kalka büyürken
Kalkamayız bir çoğumuz
Bu hayat böyle mi olur?
Düşen hep yerde mi kalır?
Gün olur belim doğrulur
Kim n′olacak, belli m'olur oy?
Bu hayat böyle mi olur?
Düşen hep yerde mi kalır?
Gün olur belim doğrulur
Kim n′olacak, belli m'olur oy?
Ama bitmez yolculuklar
Belki biraz canım yanar
Düştüğün yerde doğrulup
Başlar yine ilk adımlar
Ama bitmez yolculuklar
Belki biraz canım yanar
Düştüğün yerde doğrulup
Başlar yine ilk adımlar
Bu hayat böyle mi olur?
Düşen hep yerde mi kalır?
Gün olur belim doğrulur
Kim n'olacak, belli m′olur oy?
Bu hayat böyle mi olur?
Düşen hep yerde mi kalır?
Gün olur belim doğrulur
Kim n′olacak, belli m'olur oy?