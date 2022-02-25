Arabesk Şarkı Sözleri
Kazım Koyuncu Arabesk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kazım Koyuncu Arabesk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Arabesk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hayde gidelum hayde
Hayde gidelum hayde
Hayde gidelum hayde
***
Dağa karayemişa
Dağa karayemişa
Dağa karayemişa
***
Elun nişanlisina
Elun nişanlisina
Elun nişanlisina
***
Ben nasil deyim hayde
Ben nasil deyim hayde
Ben nasil deyim hayde
***
Çiktum çami budadum
Çiktum çami budadum
Çiktum çami budadum
***
Endurdum yarisina
Endurdum yarisina
Endurdum yarisina
***
Boyle sevda mi olur
Boyle sevda mi olur
Boyle sevda mi olur
***
Girsun yerun dibina
Girsun yerun dibina
Girsun yerun dibina
***
Kizilağaç fidani
Kizilağaç fidani
Kizilağaç fidani
***
Tepeden budanur mi
Tepeden budanur mi
Tepeden budanur mi
***
İnsan sevduği yardan
İnsan sevduği yardan
İnsan sevduği yardan
***
Bu kadar utanur mi
Bu kadar utanur mi
Bu kadar utanur mi
***
Endum dere duzina
Endum dere duzina
Endum dere duzina
***
Aşlamayi aşladum
Aşlamayi aşladum
Aşlamayi aşladum
***
Sevdaluk eyi şeydur
Sevdaluk eyi şeydur
Sevdaluk eyi şeydur
***
Ben da yeni başladum
Ben da yeni başladum
Ben da yeni başladum
***
Sevdaluk eyi şeydur
Sevdaluk eyi şeydur
Sevdaluk eyi şeydur
***
Ben da yeni başladum
Ben da yeni başladum
Ben da yeni başladum
***
Sevdaluk eyi şeydur
Sevdaluk eyi şeydur
Sevdaluk eyi şeydur
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Anladım ki aşkın bir anlamı yok
Mesele sadece gurur
Ayrılık bizi vursa da
Tek çıkar yoldur
***
Bu nasıl bir savaştı anlayamadım
Kalıcı bizdeki hasar
İstesem de kapanmıyor
Açılan yaralar
***
Aaaah, bu nasıl dünya
Belki de her şey yalan
Doğru yer yanlış zaman
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Olmasan da seni yaşatırım
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah)
***
Anladım ki aşkın bir anlamı yok
Mesele sadece gurur
Ayrılık bizi vursa da
Tek çıkar yoldur
***
Bu nasıl bir savaştı anlayamadım
Kalıcı bizdeki hasar
İstesem de kapanmıyor
Açılan yaralar
***
Aaaah, bu nasıl dünya
Belki de her şey yalan
Doğru yer yanlış zaman
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Sen olmasan da seni yaşatırım
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)
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İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
Feleğin cilvesine, hayatın sillesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Yarım kalan sevgiye
Şu emanet gülmeye
Yaşamadan ölmeye
İtirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum?
Ben hep ezilmeye mecbur muyum?
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki bana cehennemi aratmıyor
Bana cehennemi aratmıyor
***
İtirazım var değişmez yazıma
İtirazım var bu dertli şansıma
Sevginin sahtesine, hayatın cilvesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Yalan dolu gözlere
Durulmamış sözlere
Dost olmayan yüzlere
İtirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum?
Ben hep ezilmeye mecbur muyum?
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki bana cehennemi aratmıyor
Bana cehennemi aratmıyor
***
Bana cehennemi aratmıyor
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