Kazım Koyuncu

Hayde Hayde gidelum hayde Hayde gidelum hayde Hayde gidelum hayde *** Dağa karayemişa Dağa karayemişa Dağa karayemişa *** Elun nişanlisina Elun nişanlisina Elun nişanlisina *** Ben nasil deyim hayde Ben nasil deyim hayde Ben nasil deyim hayde *** Çiktum çami budadum Çiktum çami budadum Çiktum çami budadum *** Endurdum yarisina Endurdum yarisina Endurdum yarisina *** Boyle sevda mi olur Boyle sevda mi olur Boyle sevda mi olur *** Girsun yerun dibina Girsun yerun dibina Girsun yerun dibina *** Kizilağaç fidani Kizilağaç fidani Kizilağaç fidani *** Tepeden budanur mi Tepeden budanur mi Tepeden budanur mi *** İnsan sevduği yardan İnsan sevduği yardan İnsan sevduği yardan *** Bu kadar utanur mi Bu kadar utanur mi Bu kadar utanur mi *** Endum dere duzina Endum dere duzina Endum dere duzina *** Aşlamayi aşladum Aşlamayi aşladum Aşlamayi aşladum *** Sevdaluk eyi şeydur Sevdaluk eyi şeydur Sevdaluk eyi şeydur *** Ben da yeni başladum Ben da yeni başladum Ben da yeni başladum *** Sevdaluk eyi şeydur Sevdaluk eyi şeydur Sevdaluk eyi şeydur *** Ben da yeni başladum Ben da yeni başladum Ben da yeni başladum *** Sevdaluk eyi şeydur Sevdaluk eyi şeydur Sevdaluk eyi şeydur

İkimize Birden Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah) *** Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)