Kazım Koyuncu

İşte gidiyorum, birşey demeden Arkamı dönmeden, şikayet etmeden Hiçbir şey almadan, birşey vermeden Yol ayrılmış, görmeden, gidiyorum İşte gidiyorum, birşey demeden Arkamı dönmeden, şikayet etmeden Hiçbir şey almadan, birşey vermeden Yol ayrılmış, görmeden, gidiyorum Ne küslük var ne, pişmanlık kalbimde Yürüyorum sanki, senin yanında Sesin uzaklaşır, her bir adımda Ayak izim, kalmadan, gidiyorum Ne küslük var ne, pişmanlık kalbimde Yürüyorum sanki, senin yanında Sesin uzaklaşır, her bir adımda Ayak izim, kalmadan, gidiyorum Gerdiğin tel, kalbimde kırılmadı Gönülkuşu, şarkıdan yorulmadı Bana kimse sen, gibi sarılmadı Işığımız, sönmeden, gidiyorum Gerdiğin tel, kalbimde kırılmadı Gönülkuşu, şarkıdan yorulmadı Bana kimse sen, gibi sarılmadı Işığımız, sönmeden, gidiyorum