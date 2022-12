Oropa ardžo arti varen Çkim iveri nḉari çkvaşa Miordini miçǩutu do Goytiroku ma si çkvaşa Miordini miçǩutu do Goytiroku ma si çkvaşa Miordini miçǩutu do Didou do na ni na *** Huriyadas ḉima ndğasu Skani mamulyaş maǩipginam Ǩanǩaleşa gamkomile Vaşilebu taşi rina Ǩanǩaleşa gamkomile Didou do na ni na Ǩanǩaleşa gamkomile Didou do na ni na *** Na ni na didou Didou na na didou Didou na na didou Didou na ni na *** Na ni na didou Didou na na didou Didou na na didou Didou na ni na *** Na ni na Didou do didou do Didou do na ni na Didou do didou do Didou do na ni na *** Seri do ndğaşi arti mapu Skani şaras ginocinepu Skani dudi midamiğuru Şǩvaǩ ǩargi moǩileku Skani dudi midamiğuru Didou do na ni na Skani dudi midamiğuru Didou do na ni na *** Ah oropa si ncgiri ndğaşi Guri muḉo domixaşi Seri iri şeni serinen do Ǩuǩumela naǩu ndğaşi Seri iri şeni serinen do Ǩuǩumela naǩu ndğaşi Seri iri şeni serinen do Didou do na ni na *** Na ni na didou Didou na na didou Didou na na didou Didou na ni na *** Na ni na didou Didou na na didou Didou na na didou Didou na ni na *** Na ni na Didou do didou do Didou do na ni na *** Na ni na Didou do didou do Didou do na ni na *** Na ni na Didou do didou do Didou do na ni na *** Na ni na Didou do didou do Didou do na ni na