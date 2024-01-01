Kavganın Ortasında Şarkı Sözleri
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Kazım Koyuncu
Kavganın Ortasında
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Kavganın ortasında yapayalnız kalsan da
Yılgınlığa kapılıp köreltme yüreğini
Sen tarihin oğlusun yaşadın onbin yıldır
Yitirip inancını kaybetme direncini
Spartaküs'ün köle ordusunda neferdin
Paris barikatında umut oldun direndin
Afrika'da zenciydin, Panço Villa'yla köylü
Ernesto'yla Castro'nun bağımsız Küba düşü