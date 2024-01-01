Kazım Koyuncu

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Hey hey, ben deli oldum deli narino
Ben deli oldum deli narino
Hey hey, tutun bağlayun beni narino
Tutun bağlayun beni narion
Hey hey, gideyirum buradan narino
Gideyirum buradan narino
Oy oy, kızlar alayun beni narino
Kızlar alayun beni narino
***
Hey hey, bu dere yılan olsa narino
Bu dere yılan olsa narino
Hey hey, derdumi bilen olsa narino
Derdumi bilen olsa narino
Hey hey, oturup da ağlardum narino
Oturup da ağlardum narino
Oy oy, yaşumi silen olsa narino
Yaşumi silen olsa narino
***
Hey hey, bu dere akar gider narino
Bu dere akar gider narino
Hey hey, taşlari yıkar gider narino
Taşlari yıkar gider narino
Hey hey, ne ettum sevduğume narino
Ne ettum sevduğume narino
Oy oy, yüzume bakar gider narino
Yüzume bakar gider narino
Yüzume bakar gider narino
Yüzume bakar gider narino
Yüzume bakar gider narino
Yüzume bakar gider narino
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Ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum
Endirdun kaşlaruni, babani, babani mi eldurdum?
En dereye dereye da al dereden taşlari
Geçti bizden sevdaluk, al cebum.. al cebumdan saçlari.
Kız evinun onine da sereceğum kilimi
Oldi hayli zamanlar görmedum, görmedum sevduğumi.
Yaz geldi bahar geldi oy açti yeşil yapraklar
Ben sana doyamadum, doysun kara doysun kara topraklar.
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Ella Ella metsz Ella
Entu kağe viyella
Entu kağin ağhçkenin yar
A’sti kağsiyuz yalla
Lusnika erand kişer
Hayde ertag a’skişer
Hedev çağh tsemer ge’lli yar
Viyel ertag a’skişer
Aye garmilig aye
Modinida’l ar aye
Modined kaoçana yar
Cutme ğhavağ ar aye
Covele’in oğnuke’
Kukuliim kukuli
Deve’g intsi im sevdan yar
Yesa’l Astezun kuli
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Baǧis vordi vardi bžiri
Nana ʒira kogvale.
Ǯilua moǩod va masopu
Nanaia ʒira kogvale.
Ʒira, ʒira, nanaia ʒira kogvale.
Muç̌ot mapşalian teşi
Nana ʒira kogvale.
Sǩan qoropak ma op̌ç̌opu
Nanaia ʒira kogvale.
Ʒira, ʒira, nanaia ʒira kogvale.
Si vardis ucguku do
Nana ʒira kogvale.
Tişen goʒkvank vardişnero
Nanaia ʒira kogvale.
Ʒira, ʒira, nanaia ʒira kogvale.
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Koyverdun gittun beni Allah'undan bulasun
Kimse almasun seni yine bana kalasun
Sevduğum senun aşkun ciğerlerumi dağlar
Hiç mi duşunmedun sen sevduğun boyle ağlar
Gelevera deresi iki dağun arasi
Yuzunden silinmesun piçağumun yarasi
Sevduğum senun aşkun ciğerlerumi dağlar
Hiç mi duşunmedun sen sevduğun boyle ağlar
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Ağasarın balını da
Gel salını salını
Ağasarın balını da
Gel salını salını
Adam cebinde taşır
Senin gibi gelini
Adam cebinde taşır da
Senin gibi gelini
Oy Asiye, oy
Adam cebinde taşır da
Senin gibi gelini
Oy Asiye, oy
Oy Asiye, Asiye
Tütün koydum kesiye
Oy Asiye, Asiye
Tütün koydum kesiye
Baban seni veriyi da
Bir bağa pırasiye
Oy Asiye, oy
Baban seni veriyi da
Bir bağa pırasiye
Oy Asiye, oy
Sis dağının başında yel
Püfür püfür esiyor
Sis dağının başında yel
Püfür püfür esiyor
Baban bu yıl kurbanı
Çifter çifter kesiyor
Baban bu yıl kurbanı da
Çifter çifter kesiyor
Oy Asiye, oy
Baban bu yıl kurbanı da
Çifter çifter kesiyor
Oy Asiye, oy
Oy Asiye, Asiye
Tütün koydum kesiye
Oy Asiye, Asiye
Tütün koydum kesiye
Baban seni veriyi da
Bir bağa pırasiye
Oy Asiye, oy
Baban seni veriyi da
Bir bağa pırasiye
Oy Asiye, oy
Baban seni veriyi da
Bir bağa pırasiye
Oy Asiye, oy
Baban seni veriyi da
Bir bağa pırasiye
Oy Asiye, oy
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Dünya benum sanırdım meğersem yanılmışum
Felek gözün körolsun ne kadar geç kalmışum
En dereye dereye dere belune gelsun
Benden başka seversen iki gözün kör olsun
Ha bu akan dereler hep gözümün yaşidur
Sevup da alamamak ölümün gardeşidur
...
Mektup yazdım karadan dağlar kalksun aradan
Kavuşmaya çare yok kavuştursun yaradan
Duman geldi da çokti oy dağlarum dağlarum
Siz orada oturun ben burada ağlarum
Başundaki puşinun dali var çiçeği yok
Benum deli gonlümun senden geçeceği yok
...
Yayladan ki yurudum hava güneşli idi
Arkama bakamadum gözlerum yaşli idi
Oy duman kara duman çiksana yollarumdan
Düştum yolun altina tutsana kollarumdan
Bi kara kuş ağlayi taş vurmiş kanadına
Ağlama kara kuşum düşmanun inadına
...
Oy Fadime′m Fadime'm ne da güzel adun var
Eskiden sevdam idin şimdi baldan tadun var
Oy Fadime′m Fadime'm ne da güzel adun var
Eskiden sevdam idin şimdi baldan tadun var
Etekluğun altina pantol geyiliyi mi
Yaktun ha beni yavrum adam yakiliyi mi?
-
Denizde kararti var, bu gelen kayik midur?
Ben ozledum yarimi, ağlasam ayip midur?
Oy dumanlar dumanlar, hep dağlari sardunuz
Yüreğumun derdini bilsenuz ağlardunuz.
Karardi Kara Deniz, taşti bu yana taşti
Haber verun yarume, gözlerum doldi taşti.
Gemi mil ilen olur, sevda dil ilen olur
Güzeller çok var ama, meyil birine olur.
-
Denizde kararti var, bu gelen kayik midur?
Ben ozledum yarimi, ağlasam ayip midur?
Oy dumanlar dumanlar, hep dağlari sardunuz
Yüreğumun derdini bilsenuz ağlardunuz.
Karardi Kara Deniz, taşti bu yana taşti
Haber verun yarume, gözlerum doldi taşti.
Gemi mil ilen olur, sevda dil ilen olur
Güzeller çok var ama, meyil birine olur.
-
Hayde gidelum hayde
Dağa karayemişa
Elun nişanlisina
Ben nasil deyim hayde
Çiktum çami budadum
Endurdum yarisina
Boyle sevdami olur
Girsun yerun dibina
Kizilağaç fidani
Tepeden budanur mi
İnsan sevduği yardan
Bu k'adar utanur mi
Endum dere duzina
Aşlamayi aşladum
Sevdaluk eyi şeydur
Ben da yeni başladum
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Avlaskani şkala celevuluti
Gugum elibi do ʒariş uluti
Hindoy va makitxu si nak uluti
Mo moğodi haşo e beymuradi
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Mohevis kalo tinavo
Mohevis kalo tinavo
Dedas rad uzi şinavo
Dedas rad uzi şinavo
Şeni tolebi gathovdnen
Şeni tolebi gathovdnen
Şen rağam dagarçinavo
Şen rağam dagarçinavo
Hei gidi mohevis kalo
Hei gidi mohevis kalo
Ra lamazi rama haro
Ra lamazi rama haro
Netavi şeni alersit
Netavi şeni alersit
Vin ginda rom gaaharo
Vin ginda rom gaaharo
Mohevis kalo, tinavo
Mohevis kalo, tinavo
Netav rad zihar şinavo
Netav rad zihar şinavo
Moheve biçi gedzahis
Moheve biçi gedzahis
Çemtan tzamodi şinavo
Çemtan tzamodi şinavo
Çemtan tzamodi şinavo
Çemtan tzamodi şinavo
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Hayde hayde vur hayde Trabzon
Hayde hayde gol hayde Trabzon
İhtilâlsin efsanesin bir devsin Trabzon
Tek büyük var o da sensin şampiyon Trabzon
Hayde hayde vur hayde Trabzon
Hayde hayde gol hayde Trabzon
Sen kimlerdensin devsin Trabzon Trabzon
En büyük sensin Trabzon Trabzon
Hayde hayde gol hayde
Hayde hayde şampiyon Trabzon
Hayde hayde
İstanbul'u bir daha getir bize Trabzon
Eze eze kupa Karadeniz'e Trabzon
Hayde hayde vur hayde Trabzon
Hayde hayde gol hayde Trabzon
Gelsin artık gelsin bize şampiyon Trabzon
Eze eze kupa Karadeniz'e Trabzon
Hayde hayde Trabzon Trabzon
Hayde hayde şampiyon Trabzon
Kâzım Koyuncu
Ali Kemâl, şenolların güneşi Trabzon
Hiç sönmedi bu sevdanın ateşi Trabzon
Hayde hayde vur hayde Trabzon
Hayde hayde gol hayde Trabzon
Bordo-mavi efsanenin yok eşi Trabzon
Hiç sönmedi bu sevdanın ateşi Trabzon
Hayde hayde Trabzon Trabzon
Hayde hayde şampiyon Trabzon
Uyy! Aha
Omuzlarda bordo-mavili forma Trabzon
Şampiyon belli kimdir diye sorma Trabzon
Hayde hayde vur hayde Trabzon
Hayde hayde gol hayde Trabzon
Nerde cimbom, nerde kartal, kanarya Trabzon
Şampiyon belli kimdir diye sorma Trabzon
Hayde hayde Trabzon Trabzon
Hayde hayde şampiyon Trabzon
Kâzım Koyuncu
Kim tutacak efsaneyi şampiyon Trabzon
Yine coştu kupa beyi Trabzon Trabzon
Hayde hayde vur hayde Trabzon
Hayde hayde gol hayde Trabzon
Taraftarın gözbebeği Trabzon Trabzon
Yine coştu kupa beyi şampiyon Trabzon
Hayde hayde Trabzon Trabzon