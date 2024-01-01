Zaman Tüneli, Vol. 3 Şarkı Sözleri
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Kazım Koyuncu
Zaman Tüneli, Vol. 3
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Ase çanguri kaxtkuatuna
Skan do çkimi gacirebana
Ou nana
Dida voi nana
Çanguri si mu segilebuna
Vegigadve gancirebaba
Ou nana
Dida voi nana
Dudi opilari mabuna
Sakmektesi ginimartuna
Ou nana
Dida voi nana
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Her gün binbir ümit bağlarım
Gelip geçen postacıya
Her gün binbir ümit bağlarım
Gelip geçen postacıya
***
Ulu Tanrı'm hangi kulun
Dayanır bu sonsuz acıya
***
Baharımsın, gülümsün
Kanaryam, bülbülümsün
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
***
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
***
Sen gideli bu yerlerden
Kuş uçmaz, kervan geçmez oldu
Dön gel Allah aşkına
Bak bize dost bile düşman oldu, düşman oldu
***
Baharımsın, gülümsün
Kanaryam, bülbülümsün
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
***
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
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Gözlerimde binbir ümit bakıyorum uzaklara
Gözlerimde binbir ümit bakıyorum uzaklara
Sanki bana koşuyorsun dalıyorum hayallere
Sanki bana uçuyorsun dalıyorum hayallere
***
Nerede bahçeler, ner'de sahiller?
Hani buluşmalar ner'de yeminler?
***
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım ah
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
***
Duyuramam feryadımı vefasız sevgiliye
Duyuramam feryadımı vefasız sevgiliye
Bir divane deli gibi dönmüşüm ben viraneye
Bir divane deli gibi dönmüşüm ben viraneye
***
Nerede bahçeler, ner'de sahiller?
Hani buluşmalar ner'de yeminler?
***
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Bulutlar habercim...
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