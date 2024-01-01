Kazy Lambist

Love Song Şarkı Sözleri
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We get lost in nights
In the middle of truce
I finally doubt that I'll die real soon
***
Hivve me a "Love Song" baby
Give me your love
Give me a "Love Song" or leave me alone
Give me a "Love Song" baby
Give me your love
Give me a "Love Song" or leave me alone
***
All the time we go out, we get hit by the moon
It will be as you like, I
N my blue shoes
***
Give me a "Love Song" baby
Give me your love
Give me a "Love Song" or leave me alone
Give me a "Love Song" baby
Give me your "Love Song"
Give me your "Love Song"