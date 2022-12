Kelly Clarkson

I will not make the same mistakes that you did Senin yaptığın hataların aynısını yapmayacağım I will not let myself Kendime izin vermeyeceğim Cause my heart so much misery Çünkü benim kalbim çok acı çekti I will not break the way you did Yaptığın yolu kırmayacağım You fell so hard Sen çok fena düştün I’ve learned the hard way Zor şekilde öğrendim To never let it get that far Asla bu kadar uzağa gitmesine izin vermememi *** Because of you Senin yüzünden I never stray too far from the sidewalk Asla bu kaldırımdan çok uzak kalmadım Because of you Senin yüzünden I learned to play on the safe side so I don’t get hurt Güvenli tarafta oynamayı, bunun sayesinde incinmeyeceğimi öğrendim Because of you Senin yüzünden I find it hard to trust not only me, but everyone around me Sadece kendime güvenmeyi zor buldum ama etrafımdaki herkese güvendim Because of you Senin yüzünden I am afraid Korkuyorum *** I lose my way Yolumu kaybettim And it’s not too long before you point it out Ve senin işaret etmenden sonra çok uzun zaman geçmedi I cannot cry Ağlayamam Because I know that’s weakness in your eyes Çünkü gözlerindekinin zayıflık olduğunu biliyorum I’m forced to fake Ben sahte olmak zorundayım A smile, a laugh everyday of my life Güldüğüm, gülümsediğim hayatımdaki her gün My heart can’t possibly break Kalbimin kırılma ihtimali yok When it wasn’t even whole to start with Bu bir başlangıç bile değilken *** Because of you Senin yüzünden I never stray too far from the sidewalk Asla bu kaldırımdan çok uzak kalmadım Because of you Senin yüzünden I learned to play on the safe side so I don’t get hurt Güvenli tarafta oynamayı, bunun sayesinde incinmeyeceğimi öğrendim Because of you Senin yüzünden I find it hard to trust not only me, but everyone around me Sadece kendime güvenmeyi zor buldum ama etrafımdaki herkese güvendim Because of you Senin yüzünden I am afraid Korkuyorum *** I watched you die Ölüşünü izledim I heard you cry every night in your sleep Her gece uykunda ağlayışını duydum I was so young Çok gençtim You should have known better than to lean on me Bana sarılmaktan daha iyisini biliyor olmalısın You never thought of anyone else Sen asla kimseyi düşünmedin You just saw your pain Sen sadece kendi acını gördün And now I cry in the middle of the night Ve şimdi ben gecenin ortasında ağlıyorum For the same damn thing Aynı kahrolası şey için *** Because of you Senin yüzünden I never stray too far from the sidewalk Asla bu kaldırımdan çok uzak kalmadım Because of you Senin yüzünden I learned to play on the safe side so I don’t get hurt Güvenli tarafta oynamayı, bunun sayesinde incinmeyeceğimi öğrendim Because of you Senin yüzünden I try my hardest just to forget everything Her şeyi unutmak için çok çabaladım Because of you Senin yüzünden I don’t know how to let anyone else in Kimseye nasıl izin vereceğimi bilmiyorum Because of you Senin yüzünden I’m ashamed of my life because it’s empty Hayatımdan utanç duyuyorum çünkü hayatım bomboş Because of you Senin yüzünden I am afraid Korkuyorum *** Because of you Senin yüzünden Because of you Senin yüzünden