Because Of You Şarkı Sözleri
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Kelly Clarkson
Because Of You
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I will not make the same mistakes that you did
Senin yaptığın hataların aynısını yapmayacağım
I will not let myself
Kendime izin vermeyeceğim
Cause my heart so much misery
Çünkü benim kalbim çok acı çekti
I will not break the way you did
Yaptığın yolu kırmayacağım
You fell so hard
Sen çok fena düştün
I’ve learned the hard way
Zor şekilde öğrendim
To never let it get that far
Asla bu kadar uzağa gitmesine izin vermememi
***
Because of you
Senin yüzünden
I never stray too far from the sidewalk
Asla bu kaldırımdan çok uzak kalmadım
Because of you
Senin yüzünden
I learned to play on the safe side so I don’t get hurt
Güvenli tarafta oynamayı, bunun sayesinde incinmeyeceğimi öğrendim
Because of you
Senin yüzünden
I find it hard to trust not only me, but everyone around me
Sadece kendime güvenmeyi zor buldum ama etrafımdaki herkese güvendim
Because of you
Senin yüzünden
I am afraid
Korkuyorum
***
I lose my way
Yolumu kaybettim
And it’s not too long before you point it out
Ve senin işaret etmenden sonra çok uzun zaman geçmedi
I cannot cry
Ağlayamam
Because I know that’s weakness in your eyes
Çünkü gözlerindekinin zayıflık olduğunu biliyorum
I’m forced to fake
Ben sahte olmak zorundayım
A smile, a laugh everyday of my life
Güldüğüm, gülümsediğim hayatımdaki her gün
My heart can’t possibly break
Kalbimin kırılma ihtimali yok
When it wasn’t even whole to start with
Bu bir başlangıç bile değilken
***
Because of you
Senin yüzünden
I never stray too far from the sidewalk
Asla bu kaldırımdan çok uzak kalmadım
Because of you
Senin yüzünden
I learned to play on the safe side so I don’t get hurt
Güvenli tarafta oynamayı, bunun sayesinde incinmeyeceğimi öğrendim
Because of you
Senin yüzünden
I find it hard to trust not only me, but everyone around me
Sadece kendime güvenmeyi zor buldum ama etrafımdaki herkese güvendim
Because of you
Senin yüzünden
I am afraid
Korkuyorum
***
I watched you die
Ölüşünü izledim
I heard you cry every night in your sleep
Her gece uykunda ağlayışını duydum
I was so young
Çok gençtim
You should have known better than to lean on me
Bana sarılmaktan daha iyisini biliyor olmalısın
You never thought of anyone else
Sen asla kimseyi düşünmedin
You just saw your pain
Sen sadece kendi acını gördün
And now I cry in the middle of the night
Ve şimdi ben gecenin ortasında ağlıyorum
For the same damn thing
Aynı kahrolası şey için
***
Because of you
Senin yüzünden
I never stray too far from the sidewalk
Asla bu kaldırımdan çok uzak kalmadım
Because of you
Senin yüzünden
I learned to play on the safe side so I don’t get hurt
Güvenli tarafta oynamayı, bunun sayesinde incinmeyeceğimi öğrendim
Because of you
Senin yüzünden
I try my hardest just to forget everything
Her şeyi unutmak için çok çabaladım
Because of you
Senin yüzünden
I don’t know how to let anyone else in
Kimseye nasıl izin vereceğimi bilmiyorum
Because of you
Senin yüzünden
I’m ashamed of my life because it’s empty
Hayatımdan utanç duyuyorum çünkü hayatım bomboş
Because of you
Senin yüzünden
I am afraid
Korkuyorum
***
Because of you
Senin yüzünden
Because of you
Senin yüzünden