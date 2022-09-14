Behind These Hazel Eyes Şarkı Sözleri
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Kelly Clarkson
Behind These Hazel Eyes
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Seems like just yesterday
aynı dün gibi
You were a part of me
benim bir parçamdın
I used to stand so tall
eskiden dimdik dururdum
I used to be so strong
eskiden çok güçlüydüm
Your arms around me tight
kollarınle beni sımsıkı sarardın
Everything, it felt so right
her şey çok iyi gelirdi
Unbreakable, like nothin` could go wrong
kırılamazdık, hiçbişeyin kötü gidemez gibiydi
***
Now I can`t breathe
şimdi nefes alamıyorum
No, I can`t sleep
hayır, uyuyamıyorum
I`m barely hanging on
buna zar zor katlanıyorum
***
Here I am, once again
burdayım, bir kez daha
I`m torn into pieces
parçalara ayrıldım
Can`t deny it, can`t pretend
inkar edemem, rol yapamam
Just thought you were the one
senin doğru kişi olduğunu düşünmüştüm
Broken up, deep inside
kırıldım, içten içe
But you won`t get to see the tears I cry
ama ağlarken gözyaşlarımı göremeyeceksin
Behind these hazel eyes
bu ela gözlerin ardında
***
I told you everything
sana her şeyi anlattım
Opened up and let you in
kapıyı açtım ve girmene izin verdim
You made me feel alright
beni iyi hissettirdin
For once in my life
hayatımda ilk kez
Now all that`s left of me
şimdi benden tek kalan
Is what I pretend to be
olduğum gibi davrandığım kişi
So together but so broken up inside
Beraber, ama içinde çok kırılmış
***
`Cause I can`t breathe
çünkü nefes alamıyorum
No, I can`t sleep
hayır, uyuyamıyorum
I`m barely hangin` on
buna zar zor katlanıyorum
***
Here I am, once again
burdayım, bir kez daha
I`m torn into pieces
parçalara ayrıldım
Can`t deny it, can`t pretend
inkar edemem, rol yapamam
Just thought you were the one
senin doğru kişi olduğunu düşünmüştüm
Broken up, deep inside
kırıldım, içten içe
But you won`t get to see the tears I cry
ama ağlarken gözyaşlarımı göremeyeceksin
Behind these hazel eyes
bu ela gözlerin ardında
***
Swallow me then spit me out
yut beni ve sonra tükür dışarı
For hating you, I blame myself
senden nefret ettiğim için kendimi suçluyorum
Seeing you it kills me now
seni görüyor olmak beni öldürüyor
No, I don`t cry on the outside anymore
hayır, artık dışarda ağlamıyorum
***
Here I am, once again
burdayım, bir kez daha
I`m torn into pieces
parçalara ayrıldım
Can`t deny it, can`t pretend
inkar edemem, rol yapamam
Just thought you were the one
senin doğru kişi olduğunu düşünmüştüm
Broken up, deep inside
kırıldım, içten içe
But you won`t get to see the tears I cry
ama ağlarken gözyaşlarımı göremeyeceksin
Behind these hazel eyes
bu ela gözlerin ardında