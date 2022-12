Kelly Clarkson

Seems like just yesterday aynı dün gibi You were a part of me benim bir parçamdın I used to stand so tall eskiden dimdik dururdum I used to be so strong eskiden çok güçlüydüm Your arms around me tight kollarınle beni sımsıkı sarardın Everything, it felt so right her şey çok iyi gelirdi Unbreakable, like nothin` could go wrong kırılamazdık, hiçbişeyin kötü gidemez gibiydi *** Now I can`t breathe şimdi nefes alamıyorum No, I can`t sleep hayır, uyuyamıyorum I`m barely hanging on buna zar zor katlanıyorum *** Here I am, once again burdayım, bir kez daha I`m torn into pieces parçalara ayrıldım Can`t deny it, can`t pretend inkar edemem, rol yapamam Just thought you were the one senin doğru kişi olduğunu düşünmüştüm Broken up, deep inside kırıldım, içten içe But you won`t get to see the tears I cry ama ağlarken gözyaşlarımı göremeyeceksin Behind these hazel eyes bu ela gözlerin ardında *** I told you everything sana her şeyi anlattım Opened up and let you in kapıyı açtım ve girmene izin verdim You made me feel alright beni iyi hissettirdin For once in my life hayatımda ilk kez Now all that`s left of me şimdi benden tek kalan Is what I pretend to be olduğum gibi davrandığım kişi So together but so broken up inside Beraber, ama içinde çok kırılmış *** `Cause I can`t breathe çünkü nefes alamıyorum No, I can`t sleep hayır, uyuyamıyorum I`m barely hangin` on buna zar zor katlanıyorum *** Here I am, once again burdayım, bir kez daha I`m torn into pieces parçalara ayrıldım Can`t deny it, can`t pretend inkar edemem, rol yapamam Just thought you were the one senin doğru kişi olduğunu düşünmüştüm Broken up, deep inside kırıldım, içten içe But you won`t get to see the tears I cry ama ağlarken gözyaşlarımı göremeyeceksin Behind these hazel eyes bu ela gözlerin ardında *** Swallow me then spit me out yut beni ve sonra tükür dışarı For hating you, I blame myself senden nefret ettiğim için kendimi suçluyorum Seeing you it kills me now seni görüyor olmak beni öldürüyor No, I don`t cry on the outside anymore hayır, artık dışarda ağlamıyorum *** Here I am, once again burdayım, bir kez daha I`m torn into pieces parçalara ayrıldım Can`t deny it, can`t pretend inkar edemem, rol yapamam Just thought you were the one senin doğru kişi olduğunu düşünmüştüm Broken up, deep inside kırıldım, içten içe But you won`t get to see the tears I cry ama ağlarken gözyaşlarımı göremeyeceksin Behind these hazel eyes bu ela gözlerin ardında