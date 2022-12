Kelly Clarkson

Grew up in a small town (küçük bir kasabada büyüdüm) And when the rain would fall down I'd just stare out my window (ve ne zaman yağmur yağsa , penceremden dışarıyı izlerdim) Dreaming of what could be (neler olabileceğini hayal ederek) And if I'd end up happy I would pray (I would pray) (ve eğer mutlu sonla biterse dua ederdim) *** Trying hard to reach out (ulaşmak için çok çabaladım) But when I'd try to speak out (fakat ne zaman açıkça anlatmaya çalışsam) Felt like no one could hear me (kimse beni duyarmıyormuş gibi hissettim) Wanted to belong here (buraya ait olmak istedim) But something felt so wrong here (ama burada birşeyler yanlış gitti) So I'd pray (I would pray) (o yüzden dua ettim) I could breakaway (kaçabilirdim) *** I'll spread my wings and I'll learn how to fly (kanatlarımı açacağım ve nasıl uçacağımı öğreneceğim) I'll do what it takes til I touch the sky... (gökyüzüne dokunana kadar ne gerekiyorsa yapacağım) And I'll make a wish (ve birşey dileyeceğim) Take a chance (bir fırsat yakalayacağım) Make a change (bir değişiklik yapacağım) And breakaway (ve kaçacağım) Out of the darkness and into the sun, (karanlıktan güneşin içine doğru) But I won't forget all the ones that I love (ama sevdiğim insanları unutmayacağım) I'll take a risk (bir risk alacağım) Take a chance (bir fırsat yakalayacağım) Make a change (bir değişiklik yapacağım) And breakaway (ve kaçacağım) *** Wanna feel the warm breeze (ılık meltemi hissetmek istiyorum) Sleep under a palm tree (bir palmiye ağacının altında uyumak istiyorum) Feel the rush of the ocean (okyanusun akışını hissetmek istiyorum) Get on board a fast train (bir hızlı trene binmeyi istiyorum) Travel on a jet plane, far away (bir jet uçağında çok uzaklara seyahat etmeyi istiyorum) And breakaway... (ve kaçmayı..) *** I'll spread my wings and I'll learn how to fly (kanatlarımı açacağım ve nasıl uçacağımı öğreneceğim) I'll do what it takes til I touch the sky (gökyüzüne dokunana kadar ne gerekiyorsa yapacağım) And I'll make a wish (ve birşey dileyeceğim) Take a chance (bir fırsat yakalayacağım) Make a change (bir değişiklik yapacağım) And breakaway... (ve kaçacağım) *** Out of the darkness and into the sun (karanlıktan güneşin içine doğru) I won't forget all the ones that I love (ama sevdiğim insanları unutmayacağım) I gotta take a risk (bir risk almalıyım) Take a chance (bir fırsat yakalayacağım) Make a change (bir değişilik yapacağım) And breakaway... (ve kaçacağım) *** Buildings with a hundred floors (yüz katlı binalar) Swinging 'round revolving doors (dönen kapılardan salınarak geçmek) Maybe I don't know where they'll take me, (belki beni nereye götüreceklerini bilmiyorum) But I Gotta keep moving on, moving on (ama ilerlemeyi sürdürmeliyim,ilerlemeyi sürdürmeliyim) Fly away (uçmalıyım) Breakaway (kaçmalıyım) *** I'll spread my wings (kanatlarımı açacağım) And I'll learn how to fly, (ve nasıl uçacağımı öğreneceğim) Though it's not easy to tell you goodbye (sizlere hoşçakal demek kolay olmasa da) *** I'll take a risk (bir risk alacağım) Take a chance (bir fırsat yakalayacağım) Make a change (bir değişiklik yapacağım) And breakaway... (ve kaçacağım) *** Out of the darkness and into the sun (karanlıktan güneşin içine doğru) But I won't forget of the place I come from (ama nereden geldiğimi unutmayacağım) I Gotta take a risk (bir risk almalıyım) Take a chance, (bir fırsat yakalamalıyım) Make a change, (bir değişkilik yapmalıyım) And breakaway... (kaçmalıyım) *** Breakaway (kaçmalıyım)