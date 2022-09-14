Never Again Şarkı Sözleri
Kelly Clarkson Never Again şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kelly Clarkson Never Again şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Never Again sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kelly Clarkson
Never Again
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I hope the ring you gave to her
umarım ona verdiğin yüzük
turns her finger green
parmağını yeşile boyar
I hope when you’re in bed with her
umarım onunla girdiğin yatakta
you think of me
beni düşünürsün hala
I would never wish bad things
asla kötü şeyler dilemezdim
but I don’t wish you well
ama sana iyilik dileyemem
Could you tell
açıklayabilir misin
by the flames that burned your words
sözlerini tutuşturan alevleri
***
I never read your letter
asla okumam mektubunu
’cause I knew what you’d say
çünkü biliyorum anlatacaklarını
Give me that Sunday school answer
bana o Pazar okulu cevaplarını vereceksin
tryin’ make it all okay
herşeyi düzeltmeyi deneyeceksin
***
Does it hurt
acıtıyor mu
to know I’ll never be there
artık orda hiç olmayacağımı bilmek
Bet it sucks
bahse girerim berbattır
to see my face everywhere
yüzümü her yerde görmek
It was you
o sendin
who chose to end it like you did
istediği gibi bitirmeyi tercih eden
I was the last to know
son öğrenendim ben
you knew
senin bildiklerini
exactly what you would do
sahiden ne yapacaksın
And don’t say
ve söyleme sakın
you simply lost your way
basitçe yolunu kaybettiğini
She may believe you
o sana inanabilir belki
but I never will
ama ben asla inanmam
never again
yeniden olmaz
***
If she really knows the truth
eğer sahiden biliyorsa gerçeği
she deserves you
seni hakdeiyor o da demek ki
A trophy wife Oh, how cute
bir ganimet eş, ne tatlı
Ignorance is bliss
cehaletin gözü kördür
But when your day comes
ama senin günün gelince
and he’s through with you
ve hala seninleyse
and he’ll be through with you
ve seninle devam edecekse
You’ll die together, but alone
birlikte öleceksiniz, ama yalnız
***
You wrote me in a letter
bana bir mektupta yazmıştın
you couldn’t say it right to my face
yüzüme doğrusunu anlatamamıştın
Give me that Sunday school answer
bana o Pazar okulu cevaplarını vermiştin
repent yourself away
pişmanlıklarını yok etmek için
***
Does it hurt
acıtıyor mu
to know I’ll never be there
artık orda hiç olmayacağımı bilmek
Bet it sucks
bahse girerim berbattır
to see my face everywhere
yüzümü her yerde görmek
It was you
o sendin
who chose to end it like you did
istediği gibi bitirmeyi tercih eden
I was the last to know
son öğrenendim ben
you knew
senin bildiklerini
exactly what you would do
sahiden ne yapacaksın
And don’t say
ve söyleme sakın
you simply lost your way
basitçe yolunu kaybettiğini
She may believe you
o sana inanabilir belki
but I never will
ama ben asla inanmam
never again
yeniden olmaz
***
Never again will I hear you
Bir daha asla seni dinlemem
Never again will I miss you
Bir daha asla seni özlemem
Never again will I fall to you
Bir daha asla sana düşmem
Never
Asla
***
Never again will I kiss you
Bir daha asla seni öpmem
Never again will I want to
Bir daha asla seni istemem
Never again will I love you
Bir daha asla seni sevmem
Never!
Asla
***
Does it hurt
acıtıyor mu
to know I’ll never be there
artık orda hiç olmayacağımı bilmek
Bet it sucks
bahse girerim berbattır
to see my face everywhere
yüzümü her yerde görmek
It was you
o sendin
who chose to end it like you did
istediği gibi bitirmeyi tercih eden
I was the last to know
son öğrenendim ben
you knew
senin bildiklerini
exactly what you would do
sahiden ne yapacaksın
And don’t say
ve söyleme sakın
you simply lost your way
basitçe yolunu kaybettiğini
They may believe you
onlar sana inanabilirler
but I never will
ama ben asla
I never will
ben asla
never again
bir daha asla