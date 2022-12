Kelly Clarkson

I hope the ring you gave to her umarım ona verdiğin yüzük turns her finger green parmağını yeşile boyar I hope when you’re in bed with her umarım onunla girdiğin yatakta you think of me beni düşünürsün hala I would never wish bad things asla kötü şeyler dilemezdim but I don’t wish you well ama sana iyilik dileyemem Could you tell açıklayabilir misin by the flames that burned your words sözlerini tutuşturan alevleri *** I never read your letter asla okumam mektubunu ’cause I knew what you’d say çünkü biliyorum anlatacaklarını Give me that Sunday school answer bana o Pazar okulu cevaplarını vereceksin tryin’ make it all okay herşeyi düzeltmeyi deneyeceksin *** Does it hurt acıtıyor mu to know I’ll never be there artık orda hiç olmayacağımı bilmek Bet it sucks bahse girerim berbattır to see my face everywhere yüzümü her yerde görmek It was you o sendin who chose to end it like you did istediği gibi bitirmeyi tercih eden I was the last to know son öğrenendim ben you knew senin bildiklerini exactly what you would do sahiden ne yapacaksın And don’t say ve söyleme sakın you simply lost your way basitçe yolunu kaybettiğini She may believe you o sana inanabilir belki but I never will ama ben asla inanmam never again yeniden olmaz *** If she really knows the truth eğer sahiden biliyorsa gerçeği she deserves you seni hakdeiyor o da demek ki A trophy wife Oh, how cute bir ganimet eş, ne tatlı Ignorance is bliss cehaletin gözü kördür But when your day comes ama senin günün gelince and he’s through with you ve hala seninleyse and he’ll be through with you ve seninle devam edecekse You’ll die together, but alone birlikte öleceksiniz, ama yalnız *** You wrote me in a letter bana bir mektupta yazmıştın you couldn’t say it right to my face yüzüme doğrusunu anlatamamıştın Give me that Sunday school answer bana o Pazar okulu cevaplarını vermiştin repent yourself away pişmanlıklarını yok etmek için *** Does it hurt acıtıyor mu to know I’ll never be there artık orda hiç olmayacağımı bilmek Bet it sucks bahse girerim berbattır to see my face everywhere yüzümü her yerde görmek It was you o sendin who chose to end it like you did istediği gibi bitirmeyi tercih eden I was the last to know son öğrenendim ben you knew senin bildiklerini exactly what you would do sahiden ne yapacaksın And don’t say ve söyleme sakın you simply lost your way basitçe yolunu kaybettiğini She may believe you o sana inanabilir belki but I never will ama ben asla inanmam never again yeniden olmaz *** Never again will I hear you Bir daha asla seni dinlemem Never again will I miss you Bir daha asla seni özlemem Never again will I fall to you Bir daha asla sana düşmem Never Asla *** Never again will I kiss you Bir daha asla seni öpmem Never again will I want to Bir daha asla seni istemem Never again will I love you Bir daha asla seni sevmem Never! Asla *** Does it hurt acıtıyor mu to know I’ll never be there artık orda hiç olmayacağımı bilmek Bet it sucks bahse girerim berbattır to see my face everywhere yüzümü her yerde görmek It was you o sendin who chose to end it like you did istediği gibi bitirmeyi tercih eden I was the last to know son öğrenendim ben you knew senin bildiklerini exactly what you would do sahiden ne yapacaksın And don’t say ve söyleme sakın you simply lost your way basitçe yolunu kaybettiğini They may believe you onlar sana inanabilirler but I never will ama ben asla I never will ben asla never again bir daha asla