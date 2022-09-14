Piece By Piece Şarkı Sözleri
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Kelly Clarkson
Piece By Piece
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"Piece By Piece"
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And all I remember is your back
Ve tüm hatırladığım senin sırtın
Walking towards the airport, leaving us all in your past
Hava alanına karşı yürüyorsun, bizi geçmişinde bırakarak
I traveled fifteen hundred miles to see you
15 bin mil seyahat ettim seni görmek için
Begged you to want me, but you didn't want to
Beni istemen için yalvardım, ama sen istemedin
***
But piece by piece, he collected me
Ama parça parça o beni birleştirdi
Up off the ground, where you abandoned things, yeah
Yerden daha yukarı, terk ettiğin şeylerden
Piece by piece he filled the holes that you burned in me
Parça parça içimde açtığın boşlukları doldurdu
At six years old and you know, he never walks away
6 yaşındayken ve biliyorsun o asla çekip gitmez
He never asks for money, he takes care of me
O asla para istemez beni önemsiyor
He loves me
O beni seviyor
Piece by piece, he restored my faith
Parça parça inancımı onardı :
That a man can be kind and a father could... stay
Bir adamın nazik olabileceği ve bir babanın kalabileceği yönünde
***
And all of your words fall flat
Ve tüm lafların tekdüze çıktı
I made something of myself and now you want to come back
Kendim için bir şey yaptım ve şimdi geri dönmek istiyorsun
But your love, it isn't free, it has to be earned
Ama senin sevgin bedava değil ki, öğrenilmiş oldu
Back then I didn't have anything you needed so I was worthless
O zamanlar ihtiyacın olan şeye sahip değildim bu yüzden değersizdim
***
But piece by piece, he collected me
Ama parça parça o beni birleştirdi
Up off the ground, where you abandoned things, yeah
Yerden daha yukarı, terk ettiğin şeylerden
Piece by piece he filled the holes that you burned in me
Parça parça içimde açtığın boşlukları doldurdu
At six years old and you know, he never walks away
6 yaşındayken ve biliyorsun o asla çekip gitmez
He never asks for money, he takes care of me
O asla para istemez beni önemsiyor
He loves me
O beni seviyor
Piece by piece, he restored my faith
Parça parça inancımı onardı :
That a man can be kind and a father could... stay
Bir adamın nazik olabileceği ve bir babanın kalabileceği yönünde
***
Piece by piece
Parça parça
***
Piece by piece I fell far from the tree
Parça parça ağaçtan uzak düştüm
I will never leave her like you left me
Beni terk ettiğin gibi asla onu terk etmeyeceğim
And she will never have to wonder her worth
Ve o asla değerini merak etmek zorunda kalmayacak
Because unlike you I'm going to put her first
Çünkü senin aksine ben onu ilk sıraya koyuyorum
And you know, he'll never walk away,
Ve biliyorsun o'da asla çekip gitmeyecek
He'll never break her heart
O asla onun kalbini kırmayacak
He'll take care of things, he'll love her
O bu şeyleri önemsiyor o ou seviyor
And piece by piece, he'll restore my faith
Parça parça inancımı onaracak
That a man can be kind and a father should be great
Bir adamın nazik olabileceği ve bir babanın mükemmel olabileceği yönünde
***
Piece by piece
Parça parça