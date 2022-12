Kelly Clarkson

"Piece By Piece" *** And all I remember is your back Ve tüm hatırladığım senin sırtın Walking towards the airport, leaving us all in your past Hava alanına karşı yürüyorsun, bizi geçmişinde bırakarak I traveled fifteen hundred miles to see you 15 bin mil seyahat ettim seni görmek için Begged you to want me, but you didn't want to Beni istemen için yalvardım, ama sen istemedin *** But piece by piece, he collected me Ama parça parça o beni birleştirdi Up off the ground, where you abandoned things, yeah Yerden daha yukarı, terk ettiğin şeylerden Piece by piece he filled the holes that you burned in me Parça parça içimde açtığın boşlukları doldurdu At six years old and you know, he never walks away 6 yaşındayken ve biliyorsun o asla çekip gitmez He never asks for money, he takes care of me O asla para istemez beni önemsiyor He loves me O beni seviyor Piece by piece, he restored my faith Parça parça inancımı onardı : That a man can be kind and a father could... stay Bir adamın nazik olabileceği ve bir babanın kalabileceği yönünde *** And all of your words fall flat Ve tüm lafların tekdüze çıktı I made something of myself and now you want to come back Kendim için bir şey yaptım ve şimdi geri dönmek istiyorsun But your love, it isn't free, it has to be earned Ama senin sevgin bedava değil ki, öğrenilmiş oldu Back then I didn't have anything you needed so I was worthless O zamanlar ihtiyacın olan şeye sahip değildim bu yüzden değersizdim *** But piece by piece, he collected me Ama parça parça o beni birleştirdi Up off the ground, where you abandoned things, yeah Yerden daha yukarı, terk ettiğin şeylerden Piece by piece he filled the holes that you burned in me Parça parça içimde açtığın boşlukları doldurdu At six years old and you know, he never walks away 6 yaşındayken ve biliyorsun o asla çekip gitmez He never asks for money, he takes care of me O asla para istemez beni önemsiyor He loves me O beni seviyor Piece by piece, he restored my faith Parça parça inancımı onardı : That a man can be kind and a father could... stay Bir adamın nazik olabileceği ve bir babanın kalabileceği yönünde *** Piece by piece Parça parça *** Piece by piece I fell far from the tree Parça parça ağaçtan uzak düştüm I will never leave her like you left me Beni terk ettiğin gibi asla onu terk etmeyeceğim And she will never have to wonder her worth Ve o asla değerini merak etmek zorunda kalmayacak Because unlike you I'm going to put her first Çünkü senin aksine ben onu ilk sıraya koyuyorum And you know, he'll never walk away, Ve biliyorsun o'da asla çekip gitmeyecek He'll never break her heart O asla onun kalbini kırmayacak He'll take care of things, he'll love her O bu şeyleri önemsiyor o ou seviyor And piece by piece, he'll restore my faith Parça parça inancımı onaracak That a man can be kind and a father should be great Bir adamın nazik olabileceği ve bir babanın mükemmel olabileceği yönünde *** Piece by piece Parça parça