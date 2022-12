Kelly Clarkson

Here’s the thing, we started out friends – Mesele şu ki, arkadaş olarak başladık. It was cool, but it was all pretend – Güzeldi, ama hepsi numaraydı. Yeah, yeah – Evet, evet Since you been gone – Gittiğinden beri *** You’re dedicated, you took the time – Kendini adamışsın, zaman ayırmışsın. Wasn’t long ’til I called you mine – Sana benim diyene kadar uzun sürmedi. Yeah, yeah – Evet, evet Since you been gone – Gittiğinden beri *** And all you’d ever hear me say – Ve tüm söylediklerimi duyacaktın Is how I picture me with you – Beni seninle böyle mi hayal ediyorum That’s all you’d ever hear me say – Tüm söylediklerim bu kadardı. *** But since you been gone – Ama gittiğinden beri I can breathe for the first time – İlk defa nefes alabiliyorum. I’m so moving on, yeah, yeah – Devam ediyorum, evet, evet Thanks to you – Sayende Now I get what I want – Şimdi istediğimi elde ediyorum. Since you been gone – Gittiğinden beri *** How can I put it? You put me on – Nasıl anlatabilirim? Beni sen giydirdin. I even fell for that stupid love song – O aptal aşk şarkısına bile aşık oldum. Yeah, yeah – Evet, evet *** Since you been gone – Gittiğinden beri *** How come I’d never hear you say, “I just wanna be with you”? – Nasıl olur da “Sadece seninle olmak istiyorum” dediğini hiç duymam? Guess you never felt that way – Sanırım hiç böyle hissetmedin. *** But since you been gone – Ama gittiğinden beri I can breathe for the first time – İlk defa nefes alabiliyorum. I’m so moving on, yeah, yeah – Devam ediyorum, evet, evet Thanks to you – Sayende Now I get, (I get) what I want – Şimdi istediğimi elde ediyorum. Since you been gone – Gittiğinden beri *** You had your chance, you blew it – Şansın vardı, mahvettin Out of sight, out of mind – Gözden uzak, akıldan uzak Shut your mouth, I just can’t take it – Kapa çeneni, dayanamıyorum. Again, and again, and again, and again – Tekrar, tekrar, tekrar ve tekrar *** Since you been gone (since you been gone) – Gittiğinden beri (gittiğinden beri) I can breathe for the first time – İlk defa nefes alabiliyorum. I’m so moving on, yeah, yeah – Devam ediyorum, evet, evet Thanks to you (thanks to you) – Senin sayende (senin sayende) Now I get, I get what I want – Şimdi istediğimi elde ediyorum. *** I can breathe for the first time – İlk defa nefes alabiliyorum. I’m so moving on, yeah, yeah – Devam ediyorum, evet, evet Thanks to you (thanks to you) – Senin sayende (senin sayende) Now I get (I get) – Şimdi anladım (anladım) You should know (you should know) – Bilmelisin (bilmelisin) That I get, I get what I want – İstediğimi elde ederim. istediğimi elde ederim. *** Since you been gone – Gittiğinden beri Since you been gone – Gittiğinden beri Since you been gone – Gittiğinden beri