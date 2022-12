Kelly Clarkson

You know the bed feels warmer – Yatak sıcak hissettiriyor bilirsin Sleeping here alone – Tek başıma burada uyuyorum You know I dream in colour – Hangi renklerde hayal ettiğimi bilirsin And do the things I want – Ve istediğim şeyleri yaptığımı *** You think you got the best of me – Beni yendiğini düşünüyorsun Think you had the last laugh – Son gülüşü senin yaptığını sanıyorsun Bet you think that everything good is gone – Tüm iyi şeylerin gittiğini düşündüyorsun eminim Think you left me broken down – Benim kalbimi kırdığını sanıyorsun Think that I’d come running back – Ama koşarak geri geleceğimi unutma Baby you don’t know me, cause you’re dead wrong – Bebeğim beni tanımıyorsun çünkü sen ölümcül bir hatasın *** What doesn’t kill you makes you stronger – Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir Stand a little taller – Biraz daha dik dur Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone – Tek başıma olmam yalnız kaldığım anlamına gelmez What doesn’t kill you makes a fighter – Seni öldürmeyen şey seni savaşçı yapar Footsteps even lighter – Adımlar bile hafif Doesn’t mean I’m over cause you’re gone – Senin gitmen benim bittiğim anlamına gelmez *** What doesn’t kill you makes you stronger, stronger – Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir, güçlendirir Just me, myself and I – Sadece benim, kendim ve ben What doesn’t kill you makes you stronger – Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir Stand a little taller – Biraz daha dik dur Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone – Tek başıma olmam yalnız kaldığım anlamına gelmez *** You heard that I was starting over with someone new – Yeni biriyle yeniden başladığımı duymuşsundur They told you I was moving on, over you – Seni aştığımı söylediler sana *** You didn’t think that I’d come back – Geri geleceğimi düşünmemiştin I’d come back swinging – Canlı bir şekilde geri geldim You try to break me, but you see – Beni üzmeye çalıştın, ama görüyorsun *** What doesn’t kill you makes you stronger – Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir Stand a little taller – Biraz daha dik dur Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone – Tek başıma olmam yalnız kaldığım anlamına gelmez What doesn’t kill you makes a fighter – Seni öldürmeyen şey seni savaşçı yapar Footsteps even lighter – Adımlar bile hafif Doesn’t mean I’m over cause you’re gone – Senin gitmen benim bittiğim anlamına gelmez *** What doesn’t kill you makes you stronger, stronger – Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir, güçlendirir Just me, myself and I – Sadece benim, kendim ve ben What doesn’t kill you makes you stronger – Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir Stand a little taller – Biraz daha dik dur Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone – Tek başıma olmam yalnız kaldığım anlamına gelmez *** Thanks to you I got a new thing started – Başlayacak yeni bir şeyim olduğu için sana teşekkürler Thanks to you I’m not the broken-hearted – Kırık kalpli olmadığım için sana teşekkürler Thanks to you I’m finally thinking about me – En sonunda kendimi düşündüğüm için sana teşekkürler You know in the end the day you left was just my beginning – Bilirsin sonunda beni terk ettiğin gün sadece benim başlangıcımdı In the end… – Sonunda *** What doesn’t kill you makes you stronger – Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir Stand a little taller – Biraz daha dik dur Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone – Tek başıma olmam yalnız kaldığım anlamına gelmez What doesn’t kill you makes a fighter – Seni öldürmeyen şey seni savaşçı yapar Footsteps even lighter – Adımlar bile hafif Doesn’t mean I’m over cause you’re gone – Senin gitmen benim bittiğim anlamına gelmez *** What doesn’t kill you makes you stronger, stronger – Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir, güçlendirir Just me, myself and I – Sadece benim, kendim ve ben What doesn’t kill you makes you stronger – Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir Stand a little taller – Biraz daha dik dur Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone – Tek başıma olmam yalnız kaldığım anlamına gelmez