Stronger What Does'nt Kill You Şarkı Sözleri
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Kelly Clarkson
Stronger What Does'nt Kill You
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You know the bed feels warmer
– Yatak sıcak hissettiriyor bilirsin
Sleeping here alone
– Tek başıma burada uyuyorum
You know I dream in colour
– Hangi renklerde hayal ettiğimi bilirsin
And do the things I want
– Ve istediğim şeyleri yaptığımı
***
You think you got the best of me
– Beni yendiğini düşünüyorsun
Think you had the last laugh
– Son gülüşü senin yaptığını sanıyorsun
Bet you think that everything good is gone
– Tüm iyi şeylerin gittiğini düşündüyorsun eminim
Think you left me broken down
– Benim kalbimi kırdığını sanıyorsun
Think that I’d come running back
– Ama koşarak geri geleceğimi unutma
Baby you don’t know me, cause you’re dead wrong
– Bebeğim beni tanımıyorsun çünkü sen ölümcül bir hatasın
***
What doesn’t kill you makes you stronger
– Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir
Stand a little taller
– Biraz daha dik dur
Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone
– Tek başıma olmam yalnız kaldığım anlamına gelmez
What doesn’t kill you makes a fighter
– Seni öldürmeyen şey seni savaşçı yapar
Footsteps even lighter
– Adımlar bile hafif
Doesn’t mean I’m over cause you’re gone
– Senin gitmen benim bittiğim anlamına gelmez
***
What doesn’t kill you makes you stronger, stronger
– Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir, güçlendirir
Just me, myself and I
– Sadece benim, kendim ve ben
What doesn’t kill you makes you stronger
– Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir
Stand a little taller
– Biraz daha dik dur
Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone
– Tek başıma olmam yalnız kaldığım anlamına gelmez
***
You heard that I was starting over with someone new
– Yeni biriyle yeniden başladığımı duymuşsundur
They told you I was moving on, over you
– Seni aştığımı söylediler sana
***
You didn’t think that I’d come back
– Geri geleceğimi düşünmemiştin
I’d come back swinging
– Canlı bir şekilde geri geldim
You try to break me, but you see
– Beni üzmeye çalıştın, ama görüyorsun
***
What doesn’t kill you makes you stronger
– Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir
Stand a little taller
– Biraz daha dik dur
Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone
– Tek başıma olmam yalnız kaldığım anlamına gelmez
What doesn’t kill you makes a fighter
– Seni öldürmeyen şey seni savaşçı yapar
Footsteps even lighter
– Adımlar bile hafif
Doesn’t mean I’m over cause you’re gone
– Senin gitmen benim bittiğim anlamına gelmez
***
What doesn’t kill you makes you stronger, stronger
– Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir, güçlendirir
Just me, myself and I
– Sadece benim, kendim ve ben
What doesn’t kill you makes you stronger
– Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir
Stand a little taller
– Biraz daha dik dur
Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone
– Tek başıma olmam yalnız kaldığım anlamına gelmez
***
Thanks to you I got a new thing started
– Başlayacak yeni bir şeyim olduğu için sana teşekkürler
Thanks to you I’m not the broken-hearted
– Kırık kalpli olmadığım için sana teşekkürler
Thanks to you I’m finally thinking about me
– En sonunda kendimi düşündüğüm için sana teşekkürler
You know in the end the day you left was just my beginning
– Bilirsin sonunda beni terk ettiğin gün sadece benim başlangıcımdı
In the end…
– Sonunda
***
What doesn’t kill you makes you stronger
– Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir
Stand a little taller
– Biraz daha dik dur
Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone
– Tek başıma olmam yalnız kaldığım anlamına gelmez
What doesn’t kill you makes a fighter
– Seni öldürmeyen şey seni savaşçı yapar
Footsteps even lighter
– Adımlar bile hafif
Doesn’t mean I’m over cause you’re gone
– Senin gitmen benim bittiğim anlamına gelmez
***
What doesn’t kill you makes you stronger, stronger
– Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir, güçlendirir
Just me, myself and I
– Sadece benim, kendim ve ben
What doesn’t kill you makes you stronger
– Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir
Stand a little taller
– Biraz daha dik dur
Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone
– Tek başıma olmam yalnız kaldığım anlamına gelmez