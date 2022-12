Kelly Clarkson

You’ve got your mother and your brother -Annen ve erkek kardeşin var. Every other undercover -Diğer tüm gizlenmişlikler Tellin’ you what to say (say) -Sana söyleyeceğini söyler You think I’m stupid -Aptal olduğumu düşünüyorsun But the truth is -Ama gerçek şu ki That it’s cupid, baby -Bu aşk tanrısı, bebeğim Lovin’ you has made me this way -Seni bu şekilde seviyorum So before you point your finger -Bu yüzden parmağını göstermeden önce Get your hands off of my trigger -Tetiğimden ellerini çek! Oh yeah -Oh, evet! You need to know this situation’s getting old -Bu durumun gittikçe eskidiğini bilmen gerek. And now the more you talk -Ve şimdi daha fazla yürüyorsun The less I can take, oh -Benim yapabileceğimden daha az. *** I’m looking for attention -Uyarı arıyorum Not another question -Diğer soruyu değil. Should you stay or should you go? -Kalmalı ya da gitmeli misin? Well, if you don’t have the answer -Eğer cevap vermen gerekmiyorsa Why are you still standin’ here? -Niye hala burada duruyorsun? Hey, hey, hey, hey Just walk away -Sadece kaçıp git! *** I waited here for you -Burda seni bekledim. Like a kid waiting after school -Okuldan sonra bekleyen bir çocuk gibi… So tell me how come you never showed (showed)? -Bu yüzden söyle bana nasıl gelip görünmedin I gave you everything -Sana herşeyi verdim And never asked for anything -Ve asla birşey sormadım And look at me -Ve bana bak I’m all alone (alone) -Tamamen yalnızım. So, before you start defendin’ -Bu yüzden savunmaya başlıyorsun Baby, stop all your pretendin’ -Bebeğim, taklitlerini kes! I know you know I know -Biliyorum, biliyorsun, biliyorum So what’s the point in being slow -Yavaş olmak neye yarar? Let’s get the show on the road today -Hadi bugün caddedeki şovu yapalım! Hey *** I’m looking for attention -Uyarı arıyorum Not another question -Diğer soruyu değil. Should you stay or should you go? -Kalmalı ya da gitmeli misin? Well, if you don’t have the answer -Eğer cevap vermen gerekmiyorsa Why are you still standin’ here? -Niye hala burada duruyorsun? Hey, hey, hey, hey Just walk away -Sadece kaçıp git! *** I wanna love -Sevmek istiyorum. I want a fire -Bir ateş istiyorum To feel the burn -Yanmayı hissetmek için. My desires -Benim isteğim bu I wanna man by my side -Yanımda bir adam istiyorum. Not a boy who runs and hides -Kaçıp saklanan bir çocuk değil. Are you gonna fight for me? -Benim için kavga eder misin? Die for me? -Benim için ölür müsün? Live and breathe for me? -Yaşar ve nefes alır mısın, benim için? Do you care for me? -Beni önemsiyor musun? ‘Cause if you don’t then just leave -Çünkü eğer yapmıyorsan sadece bırak! *** I’m looking for attention -Uyarı arıyorum Not another question -Diğer soruyu değil. Should you stay or should you go? -Kalmalı ya da gitmeli misin? Well, if you don’t have the answer -Eğer cevap vermen gerekmiyorsa Why are you still standin’ here? -Niye hala burada duruyorsun? Hey, hey, hey, hey Just walk away -Sadece kaçıp git! *** If you don’t have the answer -Eğer cevap vermen gerekmiyorsa Walk away -Çek git. Just walk away -Sadece kaçıp git! Then just leave -Sonra sadece bırak Yeah yeah -Evet, evet! Walk away -Kaç git!