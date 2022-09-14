Walk Away Şarkı Sözleri
Kelly Clarkson Walk Away şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kelly Clarkson Walk Away şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Walk Away sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
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You’ve got your mother and your brother
-Annen ve erkek kardeşin var.
Every other undercover
-Diğer tüm gizlenmişlikler
Tellin’ you what to say (say)
-Sana söyleyeceğini söyler
You think I’m stupid
-Aptal olduğumu düşünüyorsun
But the truth is
-Ama gerçek şu ki
That it’s cupid, baby
-Bu aşk tanrısı, bebeğim
Lovin’ you has made me this way
-Seni bu şekilde seviyorum
So before you point your finger
-Bu yüzden parmağını göstermeden önce
Get your hands off of my trigger
-Tetiğimden ellerini çek!
Oh yeah
-Oh, evet!
You need to know this situation’s getting old
-Bu durumun gittikçe eskidiğini bilmen gerek.
And now the more you talk
-Ve şimdi daha fazla yürüyorsun
The less I can take, oh
-Benim yapabileceğimden daha az.
***
I’m looking for attention
-Uyarı arıyorum
Not another question
-Diğer soruyu değil.
Should you stay or should you go?
-Kalmalı ya da gitmeli misin?
Well, if you don’t have the answer
-Eğer cevap vermen gerekmiyorsa
Why are you still standin’ here?
-Niye hala burada duruyorsun?
Hey, hey, hey, hey
Just walk away
-Sadece kaçıp git!
***
I waited here for you
-Burda seni bekledim.
Like a kid waiting after school
-Okuldan sonra bekleyen bir çocuk gibi…
So tell me how come you never showed (showed)?
-Bu yüzden söyle bana nasıl gelip görünmedin
I gave you everything
-Sana herşeyi verdim
And never asked for anything
-Ve asla birşey sormadım
And look at me
-Ve bana bak
I’m all alone (alone)
-Tamamen yalnızım.
So, before you start defendin’
-Bu yüzden savunmaya başlıyorsun
Baby, stop all your pretendin’
-Bebeğim, taklitlerini kes!
I know you know I know
-Biliyorum, biliyorsun, biliyorum
So what’s the point in being slow
-Yavaş olmak neye yarar?
Let’s get the show on the road today
-Hadi bugün caddedeki şovu yapalım!
Hey
***
I’m looking for attention
-Uyarı arıyorum
Not another question
-Diğer soruyu değil.
Should you stay or should you go?
-Kalmalı ya da gitmeli misin?
Well, if you don’t have the answer
-Eğer cevap vermen gerekmiyorsa
Why are you still standin’ here?
-Niye hala burada duruyorsun?
Hey, hey, hey, hey
Just walk away
-Sadece kaçıp git!
***
I wanna love
-Sevmek istiyorum.
I want a fire
-Bir ateş istiyorum
To feel the burn
-Yanmayı hissetmek için.
My desires
-Benim isteğim bu
I wanna man by my side
-Yanımda bir adam istiyorum.
Not a boy who runs and hides
-Kaçıp saklanan bir çocuk değil.
Are you gonna fight for me?
-Benim için kavga eder misin?
Die for me?
-Benim için ölür müsün?
Live and breathe for me?
-Yaşar ve nefes alır mısın, benim için?
Do you care for me?
-Beni önemsiyor musun?
‘Cause if you don’t then just leave
-Çünkü eğer yapmıyorsan sadece bırak!
***
I’m looking for attention
-Uyarı arıyorum
Not another question
-Diğer soruyu değil.
Should you stay or should you go?
-Kalmalı ya da gitmeli misin?
Well, if you don’t have the answer
-Eğer cevap vermen gerekmiyorsa
Why are you still standin’ here?
-Niye hala burada duruyorsun?
Hey, hey, hey, hey
Just walk away
-Sadece kaçıp git!
***
If you don’t have the answer
-Eğer cevap vermen gerekmiyorsa
Walk away
-Çek git.
Just walk away
-Sadece kaçıp git!
Then just leave
-Sonra sadece bırak
Yeah yeah
-Evet, evet!
Walk away
-Kaç git!