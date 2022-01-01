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7/24 Dinle Kemal Caner

Kemal Caner

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Emeller Aldatıp Avutmuş Beni

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Alamam Doğrusu Dest-i Emele

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Albümler

Uğur Gür Besteleri ve Güfteleri Kemal Caner

Altın Şarkılar-2 Kemal Caner

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