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Kemal Caner
Kemal Caner
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01
Emeller Aldatıp Avutmuş Beni
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
R.T.Bölükbaşı
Besteci:
Şerif İçli
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02
Alamam Doğrusu Dest-i Emele
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ali Reşat Bey
Besteci:
Şerif İçli
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03
Sazlar Çalınır Çamlıcanın
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yesari Asım Arsoy
Besteci:
Yesari Asım Arsoy
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04
Menekşe Gözler Hülyalı
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yasari Asım Arsoy
Besteci:
Yesari Asım Arsoy
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05
Aklımı Başımdan Aldı Gözlerin
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Ferit Sıdal
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