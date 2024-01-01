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Yesari Asım Arsoy - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 9
Yesari Asım Arsoy - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 9 Şarkı Sözleri
Kemal Caner Yesari Asım Arsoy - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 9 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kemal Caner Yesari Asım Arsoy - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 9 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yesari Asım Arsoy - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 9 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kemal Caner
Yesari Asım Arsoy - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 9
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Menekşe gözler hülyalı
Bakışları çok manalı
Gönül yakıcı o gözler
Meğer ezelden sevdalı
Gönül yakıcı o gözler
Meğer ezelden sevdalı
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
Yatıp dizinde ağlarsam
Gece ve gündüz çağlarsam
Billahi sen de acırsın
Aşkıma matem bağlarsam
Billahi sen de acırsın
Aşkıma matem bağlarsam
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
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