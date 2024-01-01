Kemal Caner

Ah edip inlerim gurbet elinde Uzaktan göründü benim dağlarım Ah edip inlerim gurbet elinde Uzaktan göründü benim dağlarım Yine garip kaldım gurbet elinde Sevgilimi her gün anar ağlarım Yine garip kaldım gurbet elinde Sevgilimi her gün anar ağlarım Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde Talihim düşürdü beni bu derde Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde Talihim düşürdü beni bu derde Gözümü kapladı bir kara perde Evimi yurdumu anar ağlarım Gözümü kapladı bir kara perde Evimi yurdumu anar ağlarım Neleyim köşkü neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca Neleyim köşkü neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca İçinde salınan yar olmayınca