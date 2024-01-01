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7/24 Dinle Altın Türküler-1

Altın Türküler-1 Şarkı Sözleri

Kemal Caner Altın Türküler-1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kemal Caner Altın Türküler-1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Altın Türküler-1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kemal Caner

Kemal Caner

Altın Türküler-1

  • Neyleyim Köşkü Neyleyim Sarayı

  • Bu Ne Sevgi Ah Bu Ne Izdırap

  • Bilal Oğlan

  • Karlı Dağı Aştım Geldim

  • Meşesiz Dağlarda, Bülbül Ötermi

  • Havada Bulut Yok

  • Uyu Demeye Geldim

  • Geceler Yarim Oldu

  • Gurbetten Gelmişim Yorgunum Hancı

  • Ham Meyvayı Kopardılar Dalından

  • Uzayıp Giden Tren Yolları

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