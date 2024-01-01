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Kadri Şençalar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 12
Kadri Şençalar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 12 Şarkı Sözleri
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Kemal Caner
Kadri Şençalar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 12
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Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş
Yanan bu sonsuz ateş
Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş?
Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş?
Kalbime hep yâre açtın, gel elinle bari deş, ah
Gel elinle bari deş
Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş?
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Ah edip inlerim gurbet elinde
Uzaktan göründü benim dağlarım
Ah edip inlerim gurbet elinde
Uzaktan göründü benim dağlarım
Yine garip kaldım gurbet elinde
Sevgilimi her gün anar ağlarım
Yine garip kaldım gurbet elinde
Sevgilimi her gün anar ağlarım
Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde
Talihim düşürdü beni bu derde
Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde
Talihim düşürdü beni bu derde
Gözümü kapladı bir kara perde
Evimi yurdumu anar ağlarım
Gözümü kapladı bir kara perde
Evimi yurdumu anar ağlarım
Neleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
Neleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
İçinde salınan yar olmayınca
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