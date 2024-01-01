Kemal Caner

Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş Yanan bu sonsuz ateş Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş? Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş? Kalbime hep yâre açtın, gel elinle bari deş, ah Gel elinle bari deş Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş?

Ah edip inlerim gurbet elinde Uzaktan göründü benim dağlarım Ah edip inlerim gurbet elinde Uzaktan göründü benim dağlarım Yine garip kaldım gurbet elinde Sevgilimi her gün anar ağlarım Yine garip kaldım gurbet elinde Sevgilimi her gün anar ağlarım Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde Talihim düşürdü beni bu derde Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde Talihim düşürdü beni bu derde Gözümü kapladı bir kara perde Evimi yurdumu anar ağlarım Gözümü kapladı bir kara perde Evimi yurdumu anar ağlarım Neleyim köşkü neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca Neleyim köşkü neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca İçinde salınan yar olmayınca