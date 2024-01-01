Kemal Caner

Yalancının birine kapıldı, kandı gönül Yalancının birine kapıldı, kandı gönül İnandı, yandı yine çekilmez oldu ömür İnandı, yandı yine çekilmez oldu ömür Ne gözlerin yeşili, ne saçların sarısı Ne gözlerin yeşili, ne saçların sarısı Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür Ne esmerinde vefa, ne kumralında sefa Ne esmerinde vefa, ne kumralında sefa Hepsinde türlü cefa, çekilmez oldu ömür Hepsinde türlü cefa, çekilmez oldu ömür Ne gözlerin yeşili, ne saçların sarısı Ne gözlerin yeşili, ne saçların sarısı Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür