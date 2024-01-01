Yalancının Birine Kapıldı Kaldı Gönül Şarkı Sözleri
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Kemal Caner
Yalancının Birine Kapıldı Kaldı Gönül
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Yalancının birine kapıldı, kandı gönül
Yalancının birine kapıldı, kandı gönül
İnandı, yandı yine çekilmez oldu ömür
İnandı, yandı yine çekilmez oldu ömür
Ne gözlerin yeşili, ne saçların sarısı
Ne gözlerin yeşili, ne saçların sarısı
Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür
Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür
Ne esmerinde vefa, ne kumralında sefa
Ne esmerinde vefa, ne kumralında sefa
Hepsinde türlü cefa, çekilmez oldu ömür
Hepsinde türlü cefa, çekilmez oldu ömür
Ne gözlerin yeşili, ne saçların sarısı
Ne gözlerin yeşili, ne saçların sarısı
Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür
Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür