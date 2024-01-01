Kemal Doğulu

Duygusal (Akustik) İçine attı attı sustu sustu şimdi gelmiyor dile İçine attı attı sustu sustu şimdi gelmiyor dile Çok duygusal bir insanım Marifet sayılmaz beni üzebilmek Sessiz sedasız gitmekte ne var Mühim olan izin alıp gidebilmek Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim Avutabilirim kendimi belli bir süre Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim Avutabilirim kendimi belli bir süre Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum İçine attı attı sustu sustu şimdi gelmiyor dile Çok duygusal bir insanım Marifet sayılmaz beni üzebilmek Sessiz sedasız gitmekte ne var Mühim olan izin alıp gidebilmek Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim Avutabilirim kendimi belli bir süre Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim Avutabilirim kendimi belli bir süre Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim Avutabilirim kendimi belli bir süre Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim Avutabilirim kendimi belli bir süre Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum

Aşk Buraya Kadar Sus konuşma dinlemek istemiyorum seni Bunca yıl söylediğin yalanların bana yetti Sus konuşma dinlemek istemiyorum seni Bunca yıl söylediğin yalanların bana yetti Anlamı yokmuş aslında kalp herşeyin farkında Gözü kör olan benmişim hepsi yalanmış aslında Aşk buraya kadar a-a-a ötesi yok anla Kalp ölene kadar a-a-a sevecek mi? Asla Aşk buraya kadar a-a-a gerisi boş anla Kalp ölene kadar a-a-a sevecek mi? Asla Dur savaşma sana kandığım günler geçti Uyan artık farkına var hikayenin sonu geldi Dur savaşma sana kandığım günler geçti Uyan artık farkına var hikayenin sonu geldi Anlamı yokmuş aslında kalp herşeyin farkında Gözü kör olan benmişim hepsi yalanmış aslında Aşk buraya kadar a-a-a ötesi yok anla Kalp ölene kadar a-a-a sevecek mi? Asla Aşk buraya kadar a-a-a gerisi boş anla Kalp ölene kadar a-a-a sevecek mi? Asla Aşk buraya kadar a-a-a ötesi yok anla Kalp ölene kadar a-a-a sevecek mi? Asla Aşk buraya kadar (aşk buraya kadar) a-a-a ötesi yok anla Kalp ölene kadar (kalp ölene kadar) a-a-a sevecek mi? Asla Aşk buraya kadar (aşk buraya kadar) a-a-a ötesi yok anla Kalp ölene kadar (kalp ölene kadar) a-a-a sevecek mi? Asla