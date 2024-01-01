Duygusal Şarkı Sözleri
Kemal Doğulu Duygusal şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kemal Doğulu Duygusal şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Duygusal sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İçine attı attı sustu sustu şimdi gelmiyor dile
İçine attı attı sustu sustu şimdi gelmiyor dile
Çok duygusal bir insanım
Marifet sayılmaz beni üzebilmek
Sessiz sedasız gitmekte ne var
Mühim olan izin alıp gidebilmek
Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim
Avutabilirim kendimi belli bir süre
Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum
Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim
Avutabilirim kendimi belli bir süre
Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum
İçine attı attı sustu sustu şimdi gelmiyor dile
Çok duygusal bir insanım
Marifet sayılmaz beni üzebilmek
Sessiz sedasız gitmekte ne var
Mühim olan izin alıp gidebilmek
Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim
Avutabilirim kendimi belli bir süre
Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum
Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim
Avutabilirim kendimi belli bir süre
Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum
Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim
Avutabilirim kendimi belli bir süre
Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum
Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim
Avutabilirim kendimi belli bir süre
Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum
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Sus konuşma dinlemek istemiyorum seni
Bunca yıl söylediğin yalanların bana yetti
Sus konuşma dinlemek istemiyorum seni
Bunca yıl söylediğin yalanların bana yetti
Anlamı yokmuş aslında kalp herşeyin farkında
Gözü kör olan benmişim hepsi yalanmış aslında
Aşk buraya kadar a-a-a ötesi yok anla
Kalp ölene kadar a-a-a sevecek mi? Asla
Aşk buraya kadar a-a-a gerisi boş anla
Kalp ölene kadar a-a-a sevecek mi? Asla
Dur savaşma sana kandığım günler geçti
Uyan artık farkına var hikayenin sonu geldi
Dur savaşma sana kandığım günler geçti
Uyan artık farkına var hikayenin sonu geldi
Anlamı yokmuş aslında kalp herşeyin farkında
Gözü kör olan benmişim hepsi yalanmış aslında
Aşk buraya kadar a-a-a ötesi yok anla
Kalp ölene kadar a-a-a sevecek mi? Asla
Aşk buraya kadar a-a-a gerisi boş anla
Kalp ölene kadar a-a-a sevecek mi? Asla
Aşk buraya kadar a-a-a ötesi yok anla
Kalp ölene kadar a-a-a sevecek mi? Asla
Aşk buraya kadar (aşk buraya kadar) a-a-a ötesi yok anla
Kalp ölene kadar (kalp ölene kadar) a-a-a sevecek mi? Asla
Aşk buraya kadar (aşk buraya kadar) a-a-a ötesi yok anla
Kalp ölene kadar (kalp ölene kadar) a-a-a sevecek mi? Asla
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İçine attı attı sustu sustu şimdi gelmiyor dile
İçine attı attı sustu sustu şimdi gelmiyor dile
Çok duygusal bir insanım
Marifet sayılmaz beni üzebilmek
Sessiz sedasız gitmekte ne var
Mühim olan izin alıp gidebilmek
Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim
Avutabilirim kendimi belli bir süre
Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum
Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim
Avutabilirim kendimi belli bir süre
Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum
İçine attı attı sustu sustu şimdi gelmiyor dile
Çok duygusal bir insanım
Marifet sayılmaz beni üzebilmek
Sessiz sedasız gitmekte ne var
Mühim olan izin alıp gidebilmek
Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim
Avutabilirim kendimi belli bir süre
Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum
Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim
Avutabilirim kendimi belli bir süre
Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum
Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim
Avutabilirim kendimi belli bir süre
Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum
Hiçbir şey olmamış gibi yapabilirim
Avutabilirim kendimi belli bir süre
Yine de zamanla senin unutulabileceğine inanmıyorum
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