Kemal Doğulu

Çok farklı değilmiydik biz eskiden Zaman mı düşman neydi yitip giden. Ya ben fazla kotumserdim çok Ya da sendin erken pes eden Yine de oynuyorum seni görünce Altmış yetmiş seksen, Ah bir de sen benim İçimi görsen Yine de oynuyorum seni görünce Altmış yetmiş seksen, Ne umduk senle ben bu ilişkiden (İlişkiden) Kalan ne şimdi o isimden (İsimden) Ya ben fazla kötümserdim çok Ya da sendin erken pes eden Yine de oynuyorum seni görünce Altmış yetmiş seksen, Ah bir de sen benim İçimi görsence Altmış yetmiş seksen, Ah bir de sen benim İçimi görsen