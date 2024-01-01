Kemal Doğulu

IV. Kemal Şarkı Sözleri
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Çok farklı değilmiydik biz eskiden
Zaman mı düşman neydi yitip giden.
Ya ben fazla kotumserdim çok Ya da sendin erken pes eden
Yine de oynuyorum seni görünce Altmış yetmiş seksen,
Ah bir de sen benim İçimi görsen
Yine de oynuyorum seni görünce Altmış yetmiş seksen,
Ne umduk senle ben bu ilişkiden (İlişkiden)
Kalan ne şimdi o isimden (İsimden)
Ya ben fazla kötümserdim çok Ya da sendin erken pes eden
Yine de oynuyorum seni görünce Altmış yetmiş seksen,
Ah bir de sen benim İçimi görsence Altmış yetmiş seksen,
Ah bir de sen benim İçimi görsen