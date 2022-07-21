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Kemaliye Türküleri

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01

Ah Ağam Uyan Yar (Hasan Ozturk)

Kemaliye Türküleri 05:06
02

Ayrildim Gülüm Senden (Muzaffer Erturk)

Kemaliye Türküleri 08:05
03

Baspinar Türküsü (Armagan Elci)

Kemaliye Türküleri 04:24
04

Buyuk Cevizin Dibi (Serife Hatun)

Kemaliye Türküleri 02:56
05

eğin Dedikleri (Mehmet Seske)

Kemaliye Türküleri 03:50
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