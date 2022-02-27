Kenan Doğulu

Ağla Özünü sevmedin hiçbir insanın Gösterişli aşklar seni bozdu Meleğim benim Kendin kaşındın *** Anamın ellerinden hiç öpmeden Köyümün sütünden hiç içmeden Harcadın beni Kadersiz yanmışım *** Senden bana kalan Bu hüzün, bu yıkılış Beni küstüren bu yas Beni ağlatan bu yas, ah *** Ağla, susma Şimdi sen ağla Tutku bu, hafife alınmaz Ne büyük hata yaptığını anla *** Ağla, susma Şimdi sen ağla Utanır, yakınırım kendimden Bakir yüreğimi kirlettin sen *** Ağla, susma Şimdi sen ağla Tutku bu, hafife alınmaz Ne büyük hata yaptığını anla *** Ağla, susma Şimdi sen ağla *** Özünü sevmedin hiçbir insanın Gösterişli aşklar seni bozdu Meleğim benim Kendin kaşındın *** Anamın ellerinden hiç öpmeden Köyümün sütünden hiç içmeden Harcadın beni Kadersiz yanmışım *** Benden sana kalan Bu hüzün, bu terk ediş Seni küstüren bu yas Seni ağlatan bu yas, ah *** Ağla, susma Şimdi sen ağla Tutku bu, hafife alınmaz Ne büyük hata yaptığını anla *** Ağla, susma Şimdi sen ağla Utanır, yakınırım kendimden Bakir yüreğimi kirlettin sen *** Ağla, susma Şimdi sen ağla Tutku bu, hafife alınmaz Ne büyük hata yaptığını anla *** Ağla, susma Şimdi sen ağla *** Ağla, susma Şimdi sen ağla Tutku bu, hafife alınmaz Ne büyük hata yaptığını anla *** Ağla, susma Şimdi sen ağla Utanır, yakınırım kendimden Bakir yüreğimi kirlettin sen *** Ağla, susma Şimdi sen ağla Tutku bu, hafife alınmaz Ne büyük hata yaptığını anla *** Ağla, susma Şimdi sen ağla Utanır, yakınırım kendimden Bakir yüreğimi kirlettin sen *** Ağla, susma Anla, ağla Şimdi sen ağla

Günah Değil Mi Bana? Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Bu kalp sözüne feda Delilik etme, bize kıyma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Hakkımı çalma ama Sen yine sevme, ben yeterim *** Senimi benden alma *** Çok karanlık geçti, yoksun Gözyaşına ihtiyacım var, benimki tükendi Paylaşacaktık her şeyi, yalancı *** Acım tükenmek bilmiyor Gücüm dayanmaya yetmiyor Sevgi ufkumu göz görmüyor *** Çılgınsın sen harcıyorsun, harcıyorsun Bal gibi biliyorsun Sevmiyorsun çünkü sen bencilsin *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Bu kalp sözüne feda Delilik etme, bize kıyma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Hakkımı çalma ama Sen yine sevme, ben yeterim *** Senimi benden alma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Bu kalp sözüne feda Delilik etme, bize kıyma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Hakkımı çalma ama Sen yine sevme, ben yeterim *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Bu kalp sözüne feda Delilik etme, bize kıyma *** Günah değil mi bana? Yazık değil mi bana? Hakkımı çalma ama Sen yine sevme, ben yeterim *** Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma Senimi benden alma *** Bu kadehlerin içinde balık olmak değil seni sevmekten anladığım Yanımda isterim seni, yalancı

Hiç Bana Sordun Mu Sebepsiz çekip gittin Anlayamadım ki ben seni Hata bende biliyorum Söyleyemedim ki hislerimi *** Biliyorum artık geç Ama haykırıyorum gerçeği Ben sensiz sevgisiz Ben sensiz kimsesiz *** Hiç bana sordun mu of Aşkımıza ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Hiç bana sordun mu of Aşkımıza ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Ele güne inanıp da Resmimizi karalara boyadın yar Bakakaldım beni bir tokatla Alabora ettin yar *** Hiç bana sordun mu of Aşkımızı ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Hiç bana sordun mu of Aşkımızı ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Buna hakkın yok Hakkın yok Hakkın yok