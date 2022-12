Kenan Doğulu

Sebepsiz çekip gittin Anlayamadım ki ben seni Hata bende biliyorum Söyleyemedim ki hislerimi *** Biliyorum artık geç Ama haykırıyorum gerçeği Ben sensiz sevgisiz Ben sensiz kimsesiz *** Hiç bana sordun mu of Aşkımıza ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Hiç bana sordun mu of Aşkımıza ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Ele güne inanıp da Resmimizi karalara boyadın yar Bakakaldım beni bir tokatla Alabora ettin yar *** Hiç bana sordun mu of Aşkımızı ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Hiç bana sordun mu of Aşkımızı ağlarken Hiç bana sordun mu ah Sevgimizi harcarken *** Buna hakkın yok Hakkın yok Hakkın yok