Kenan Doğulu

Balığa denizden başkası azaptır (azaptır) Canına canan bulunca insan tamamdır (tamamdır) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır (çıkartır) Bunca şair yanılmış olabilir mi? (olabilir mi) *** Ey gönüllerin efendisi aşk (aşk) Yağ üzerime toprak gibi ıslat (ıslat) Vay kaderimin ta kendisi aşk (aşk) Sorgusuz, sualsiz emrinde bu zat *** Ne yaparsan yap (ne yaparsan yap) aşk ile yap (aşk ile yap) Ne dediğin değil nasıl dediğin olay Açılır kapılar ardına kadar Kalpten gülersen, kalanı detay, gerisi kolay *** Ne yaparsan yap (ne yaparsan yap) aşk ile yap (aşk ile yap) Ne dediğin değil nasıl dediğin olay Açılır kapılar ardına kadar Kalpten gülersen, kalanı detay, gerisi kolay *** Balığa denizden başkası azaptır (azaptır) Canına canan bulunca insan tamamdır (tamamdır) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır (çıkartır) Bunca şair yanılmış olabilir mi? (olabilir mi) *** Ey gönüllerin efendisi aşk (aşk) Yağ üzerime toprak gibi ıslat (ıslat) Vay kaderimin ta kendisi aşk (aşk) Sorgusuz, sualsiz emrinde bu zat *** Ne yaparsan yap (ne yaparsan yap) aşk ile yap (aşk ile yap) Ne dediğin değil nasıl dediğin olay Açılır kapılar ardına kadar Kalpten gülersen, kalanı detay, gerisi kolay *** Ne yaparsan yap (ne yaparsan yap) aşk ile yap (aşk ile yap) Ne dediğin değil nasıl dediğin olay Açılır kapılar ardına kadar Kalpten gülersen, kalanı detay, gerisi kolay