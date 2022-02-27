Kenan Doğulu

Aşk İle Yap Şarkı Sözleri
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Balığa denizden başkası azaptır (azaptır)
Canına canan bulunca insan tamamdır (tamamdır)
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır (çıkartır)
Bunca şair yanılmış olabilir mi? (olabilir mi)
***
Ey gönüllerin efendisi aşk (aşk)
Yağ üzerime toprak gibi ıslat (ıslat)
Vay kaderimin ta kendisi aşk (aşk)
Sorgusuz, sualsiz emrinde bu zat
***
Ne yaparsan yap (ne yaparsan yap) aşk ile yap (aşk ile yap)
Ne dediğin değil nasıl dediğin olay
Açılır kapılar ardına kadar
Kalpten gülersen, kalanı detay, gerisi kolay
***
Ne yaparsan yap (ne yaparsan yap) aşk ile yap (aşk ile yap)
Ne dediğin değil nasıl dediğin olay
Açılır kapılar ardına kadar
Kalpten gülersen, kalanı detay, gerisi kolay
***
Balığa denizden başkası azaptır (azaptır)
Canına canan bulunca insan tamamdır (tamamdır)
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır (çıkartır)
Bunca şair yanılmış olabilir mi? (olabilir mi)
***
Ey gönüllerin efendisi aşk (aşk)
Yağ üzerime toprak gibi ıslat (ıslat)
Vay kaderimin ta kendisi aşk (aşk)
Sorgusuz, sualsiz emrinde bu zat
***
Ne yaparsan yap (ne yaparsan yap) aşk ile yap (aşk ile yap)
Ne dediğin değil nasıl dediğin olay
Açılır kapılar ardına kadar
Kalpten gülersen, kalanı detay, gerisi kolay
***
Ne yaparsan yap (ne yaparsan yap) aşk ile yap (aşk ile yap)
Ne dediğin değil nasıl dediğin olay
Açılır kapılar ardına kadar
Kalpten gülersen, kalanı detay, gerisi kolay