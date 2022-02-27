Kenan Doğulu

Aşk Kokusu Aşk tanrısıyla dans ettim dün *** Yeni bir can buldum kendi derdime Suç ortağı oldu serseri kalbime *** Bendeki bu değişim Hoşuma gitti tadı da güzel Dünyama girişin Hoşuma gitti şekli de güzel *** Sen benim başıma gelen en güzel şey *** Aşk kokusu var Havada aşk kokusu var İçimde dört nala Kalplerin koşusu var *** Fazla bir şey istemem Sevgilim yanımda uyusun Birazda ruhum doysun *** Aşk kokusu var Havada aşk kokusu var İçimde dört nala Kalplerin koşusu var *** Fazla bir şey istemem Sevgilim yanımda uyusun Birazda ruhum doysun *** Fazla bir şey istemem Sevgilim yanımda uyansın Birazda ruhum doysun *** Ne yarın umurumda ne de dün Hadi gün bu gün Elimizde kalan bir tek aşk Geçici bu ün *** Bendeki bu değişim Hoşuma gitti tadı da güzel Dünyama girişin Hoşuma gitti şekli de güzel *** Aşk kokusu var Havada aşk kokusu var İçimde dört nala Kalplerin koşusu var *** Fazla bir şey istemem Sevgilim yanımda uyansın Birazda ruhum doysun *** Aşk kokusu var Havada aşk kokusu var İçimde dört nala Kalplerin koşusu var *** Fazla bir şey istemem Sevgilim yanımda uyansın Birazda ruhum doysun Fazla bir şey istemem Sevgilim yanımda uyansın Birazda ruhum doysun

Ara Beni Lütfen Belki haberin yok, her şeyi duydum Belki yüzün yok, perişan oldun Belki de şarjın bitti ya da biz bittik Ara beni lütfen *** Sesini duymalıyım masal anlatsan da Hikayen ödülleri toparlasa da Seni çok sevmiş olsam da unut beni lütfen Sana çok kızmış olsam da ara beni lütfen *** Umduğum dağlara karlar mı yağdı? İçinde bu kadar öfke mi vardı Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi İnsan sevdiğine böyle yapar mı? *** Umduğum dağlara karlar mı yağdı? İçinde bu kadar öfke mi vardı? Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi İnsan sevdiğine böyle yapar mı? *** Bil ki sebebim çok, beni kaybettin Artık duvarlarım cebimde değil Seni çok sevmiş olsamda unut beni lütfen Sana çok kızmış olsamda ara beni lütfen *** Umduğum dağlara karlar mı yağdı? İçinde bu kadar öfke mi vardı? Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi İnsan sevdiğine böyle yapar mı? *** Umduğum dağlara karlar mı yağdı? İçinde bu kadar öfke mi vardı? Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi İnsan sevdiğine böyle yapar mı? *** Umduğum dağlara karlar mı yağdı? İçinde bu kadar öfke mi vardı? Ben demiştim demeyi, ezberledim gitmeyi İnsan sevdiğine böyle yapar mı?

Baş Harfi Ben Gidince anlıyorum her şeyini özlüyorum Tenin benim gibi kokunu içime istiyorum Öpünce anlıyorum ben seninle yaşıyorum Gün birden beri kaç kere vuruluyorum *** Birdenbire Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün Biri üzülür çok *** Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün biri kırılır çok Adı lazım değil baş harfi ben *** Festival gibisin katılmak istiyorum Önlerden yer kapıp Gözünü kalbime bekliyorum Asaletinin bedeli Çok kölen var belli biri Hem biraz deli azdan çok da serseri Adı lazım değil baş harfi ben *** Birdenbire Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün Biri üzülür çok *** Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün Biri üzülür çok *** Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün Biri üzülür çok *** Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün Biri üzülür çok *** Adı lazım değil baş harfi ben *** Birdenbire Hayatının tümü oldun *** Adı lazım değil baş harfi ben Adı lazım değil baş harfi ben Adı lazım değil baş harfi ben Adı lazım değil baş harfi ben

Rüzgar Bizim bayramı çocuklara devredeli çok düşünür olduk Bizim tarih eskidikçe çok kasılır olduk -Mam lazım, dilimize laf geleli adam olduk sandık Es geçmeyi üvey bilince hep boyumuz uzar sandık *** İnsan biraz kendine zaman çalmalı Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı E hayat kısa, biraz daha tatmalı Prensipleri biraz bazen unutmalı *** Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır Her günün bir güzelliği var, en güzel anımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır *** Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin *** Bizim bayramı çocuklara devredeli çok düşünür olduk Bizim tarih eskidikçe çok kasılır olduk -Mam lazım, dilimize laf geleli adam olduk sandık Es geçmeyi üvey bilince hep boyumuz uzar sandık *** İnsan biraz kendine zaman çalmalı Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı E hayat kısa, biraz daha tatmalı Prensipleri biraz bazen unutmalı *** Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır Her günün bir güzelliği var, en güzel anımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır *** Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin *** Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır Her günün bir güzelliği var, en güzel anımdayım Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır *** Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin Bi' gel yanıma istersen, tut elimi yeniden Bırak kararı rüzgâr versin