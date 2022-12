Kenan Doğulu

Yalnızım tekten yalnızım Suç benim seni şu gönlüme yazmışım Dargınlarda ben, başrollerde sen Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım *** Yalnızım tekten yalnızım Suç benim seni şu gönlüme yazmışım Dargınlarda ben, başrollerde sen Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım *** Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin *** Yüzüne bile bakmam Geri gelme sakın Elini bile tutmam Bana dönme sakın *** Yüzüne bile bakmam Geri gelme sakın Elini bile tutmam Bana dönme sakın *** Yalnızım tekten yalnızım Suç benim seni şu gönlüme yazmışım Dargınlarda ben, başrollerde sen Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım *** Yüzüne bile bakmam Geri gelme sakın Elini bile tutmam Bana dönme sakın *** Yüzüne bile bakmam Geri gelme sakın Elini bile tutmam Bana dönme sakın *** Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin *** Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin Ex aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir ettin

Sesin ruhumda bebek teni Sözün kalbimde çiçek seli Lanet olsun yokluğuna Hasretim hiç bitmedi Utanç olsun dudaklarıma Sensizliğim hiç geçmedi *** Cennetlerin peşinden gitmedim Giden seni tutup öpmedim Ceza olsun yalanlarıma Sensiz kalan yıllarıma Anı olsun kadehime Manasız, zevksiz geceme *** Kadınım gitme Kalbimi terk etme *** Yalanım olur her kalp kırışım Her can yakıp ağlatışım Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana *** Ölümüm olur her sert bakışın Her gözyaşın, ağlayışın Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana *** Kıyamam sana of Kıyamam sana *** Sesin ruhumda bebek teni Sözün kalbimde çiçek seli Lanet olsun yokluğuna Hasretim hiç bitmedi Utanç olsun dudaklarıma Sensizliğim hiç geçmedi *** Cennetlerin peşinden gitmedim Giden seni tutup öpmedim Ceza olsun yalanlarıma Sensiz kalan yıllarıma Anı olsun kadehime Manasız, zevksiz geceme *** Kadınım gitme Kalbimi terk etme *** Yalanım olur her kalp kırışım Her can yakıp ağlatışım Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana *** Ölümüm olur her sert bakışın Her gözyaşın, ağlayışın Eriyorum aşkımdan, kıyamam sana *** Kıyamam sana of of Kıyamam sana *** Kıyamam sana of Kıyamam sana