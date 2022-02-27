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7/24 Dinle Saklarım Gözümde Güzelliğini

Saklarım Gözümde Güzelliğini Şarkı Sözleri

Kenan Doğulu Saklarım Gözümde Güzelliğini şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kenan Doğulu Saklarım Gözümde Güzelliğini şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Saklarım Gözümde Güzelliğini sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Saklarım Gözümde Güzelliğini

  • Belli Mi Olur

  • Ben Gidersem

  • Gönül Sana Nasihatım

  • Sen Bir Ceylan Olsan

  • Murad

  • Kaldırsam Perdeyi

  • Derdimi Dökersem

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