Kenan Doğulu

Gözlerin yalan söylemiyor
Her şey o kadar açık ki
Anlamadım sanma sakın
Bu aşka güneş doğmuyor
***
Gözlerim yalan söylemiyor
Her şey o kadar açık ki
Anlamadım sanma sakın
Bu aşka güneş doğmuyor
***
Ne kadar inkar edersen et
Bazı şeyler sona erdi
Sıcak gülüşlerin yok artık
Ayrılık zamanı, ayrılık zamanı geldi
***
Her şeyi söyle
Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu
Her şeyi anlat
İçinde kalmasın, belki bende kabahat
***
Her şeyi söyle
Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu
Her şeyi anlat
İçinde kalmasın, belki bende kabahat
***
E belli mi olur?
***
Gözlerin yalan söylemiyor
Her şey o kadar açık ki
Anlamadım sanma sakın (yok)
Bu aşka güneş doğmuyor
***
Ne kadar inkar edersen et
Bazı şeyler sona erdi
Sıcak gülüşlerin yok artık
Ayrılık zamanı, ayrılık zamanı geldi
***
Her şeyi söyle
Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu
Her şeyi anlat
İçinde kalmasın, belki bende kabahat
***
Her şeyi söyle
Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu
Her şeyi anlat
İçinde kalmasın, belki bende kabahat
***
E belli mi olur?
***
Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (Belli mi olur?)
Her şeyi söyle, her şeyi anlat (Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur?)
Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (İçinde kalmasın, her şeyi söyle)
Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (Belki bende kabahat, belli mi olur, belli mi olur?)
Ben gidersem, sazım sen kal dünyada, hey
Gizli sırlarımı aşikar etme, hey
Lâl olsun dillerin, söyleme yada, hey
***
Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey
Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey
Garip bülbül gibi ah-u zar etme hey
Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey
***
Gizli dertlerimi sana anlattım, hey
Çalıştım, sesimi sesine kattım, hey
Bebe gibi kollarımda yaylattım, hey
***
Hayali hatır et, beni unutma hey
Unutma hey, unutma hey, unutma hey
Hayali hatır et, beni unutma hey
Unutma hey, unutma hey, unutma hey
***
Bahçede dut iken bilmezdin sazı, hey
Bülbül konar mıydı dalına bazı, hey?
Hangi kuştan aldın sen bu avazı, hey?
***
Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey
-Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey
Söyle doğrusunu, gel, inkar etme hey
-Kar etme hey, -kar etme hey, -kar etme hey
***
Benim her derdime ortak sen oldun, hey
Ağlarsam ağladın, gülersem güldün, hey
Sazım bu sesleri turnadan mı aldın, hey?
***
Pençe vurup sarı teli sızlatma hey
Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey
Pençe vurup sarı teli sızlatma hey
Sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey
***
Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara, hey
Giyin kara libas, yaslan duvara, hey
Yanından, göğsünden açılır yara, hey
***
Yâr gelmezse, yaraların elletme hey
Elletme hey, elletme hey, elletme hey
Yâr gelmezse, yaraların elletme hey
Elletme hey, elletme hey, elletme hey
***
Sen petek misali, Veysel de arı hey
İnleşir, beraber yapardık balı hey
Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı hey
***
Ben babamı, sen ustanı unutma hey
Unutma hey, unutma hey, unutma hey
Ben babamı, sen ustanı unutma hey
Unutma hey, unutma hey, unutma hey
Gönül sana nasihatim
Çağrılmazsan varma gönül
Seni sevmezse bir güzel
Bağlanıp da durma gönül, durma gönül
Seni sevmezse bir güzel
Bağlanıp da durma gönül, durma gönül
***
Ne gezersin Şam'ı Şark'ı
Yok mu sende hiç bir korku?
Terk edersin evi barkı
Beni boşa yorma gönül, yorma gönül
Terk edersin evi barkı
Beni boşa yorma gönül, yorma gönül
***
Yorulursun gitme yaya
Hükmedersin güne aya
Aşk denilen bir deryaya
Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül
Aşk denilen bir deryaya
Çıkamazsın, girme gönül, girme gönül
***
Ben kocadım, sen genceldin
Başa bela nerden geldin?
Kah indin, kah yükseldin
Şimdi oldun turna gönül, turna gönül
Kah indin, kah yükseldin
Şimdi oldun turna gönül, turna gönül
***
Bazı zengin, bazı züğürt
Bazı usta, bazı şeğirt
Bazı koyun, bazı aç kurt
Her bir renkten derme gönül, derme gönül
Bazı koyun, bazı aç kurt
Her irenkten derme gönül, derme gönül
***
Veysel gönülden ayrılmaz
Kahi bilir, kahi bilmez
Yalan dünya yârsiz olmaz
İster saçı sırma gönül, sırma gönül
Yalan dünya yârsiz olmaz
İster saçı sırma gönül