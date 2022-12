Kenan Doğulu

Gözlerin yalan söylemiyor Her şey o kadar açık ki Anlamadım sanma sakın Bu aşka güneş doğmuyor *** Gözlerim yalan söylemiyor Her şey o kadar açık ki Anlamadım sanma sakın Bu aşka güneş doğmuyor *** Ne kadar inkar edersen et Bazı şeyler sona erdi Sıcak gülüşlerin yok artık Ayrılık zamanı, ayrılık zamanı geldi *** Her şeyi söyle Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu Her şeyi anlat İçinde kalmasın, belki bende kabahat *** Her şeyi söyle Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu Her şeyi anlat İçinde kalmasın, belki bende kabahat *** E belli mi olur? *** Gözlerin yalan söylemiyor Her şey o kadar açık ki Anlamadım sanma sakın (yok) Bu aşka güneş doğmuyor *** Ne kadar inkar edersen et Bazı şeyler sona erdi Sıcak gülüşlerin yok artık Ayrılık zamanı, ayrılık zamanı geldi *** Her şeyi söyle Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu Her şeyi anlat İçinde kalmasın, belki bende kabahat *** Her şeyi söyle Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu Her şeyi anlat İçinde kalmasın, belki bende kabahat *** E belli mi olur? *** Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (Belli mi olur?) Her şeyi söyle, her şeyi anlat (Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur?) Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (İçinde kalmasın, her şeyi söyle) Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (Belki bende kabahat, belli mi olur, belli mi olur?)