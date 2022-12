Kenan Doğulu

Bugünüm sensiz geçti Cehennemde bir asırdı sanki Gözlerim iflas etti Çığrından çıktı gözyaşlarım *** Hani her şeyindim bensiz sen yoktun Ayrılamazdık ya Gül dudaklım sihir gözlüm Dön *** Hani her şeyindim sensiz ben yoktum Ayrılamazdık ya Gül dudaklım sihir gözlüm Dön *** Karabulutları sensizliğin Çöküyor üstüme yavaş yavaş Çiçeğimin renkleri bir bir soluyor Sensiz günlerde pembeler nerde *** Yanarım ben sensizliğime Doyamam senin sevgine Bağlarım kopar uçarım gökyüzüne *** Umutlarım gelip geçer Mutluluklar bir an sürer Sensizlik canım ölümden beter *** Hani her şeyindim bensiz sen yoktun Ayrılamazdık ya Gül dudaklım sihir gözlüm Dön *** Hani her şeyindim sensiz ben yoktum Ayrılamazdık ya Gül dudaklım sihir gözlüm Dön *** Bugünüm sensiz geçti

Gözlerin yalan söylemiyor Her şey o kadar açık ki Anlamadım sanma sakın Bu aşka güneş doğmuyor *** Gözlerim yalan söylemiyor Her şey o kadar açık ki Anlamadım sanma sakın Bu aşka güneş doğmuyor *** Ne kadar inkar edersen et Bazı şeyler sona erdi Sıcak gülüşlerin yok artık Ayrılık zamanı, ayrılık zamanı geldi *** Her şeyi söyle Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu Her şeyi anlat İçinde kalmasın, belki bende kabahat *** Her şeyi söyle Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu Her şeyi anlat İçinde kalmasın, belki bende kabahat *** E belli mi olur? *** Gözlerin yalan söylemiyor Her şey o kadar açık ki Anlamadım sanma sakın (yok) Bu aşka güneş doğmuyor *** Ne kadar inkar edersen et Bazı şeyler sona erdi Sıcak gülüşlerin yok artık Ayrılık zamanı, ayrılık zamanı geldi *** Her şeyi söyle Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu Her şeyi anlat İçinde kalmasın, belki bende kabahat *** Her şeyi söyle Çekinme, buluruz belki bir çıkış yolu Her şeyi anlat İçinde kalmasın, belki bende kabahat *** E belli mi olur? *** Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (Belli mi olur?) Her şeyi söyle, her şeyi anlat (Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur?) Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (İçinde kalmasın, her şeyi söyle) Belli mi olur, belli mi olur, belli mi belli mi olur? (Belki bende kabahat, belli mi olur, belli mi olur?)