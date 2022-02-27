Kenan Doğulu

Sevgilim Otur biraz, konuşmamız gerek Sana hiç yalan söylemedim bil ama Bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim *** Yıkılmayız Yağmasak da gürleyen cinsteniz Bulunmaz taşlardan bir kolyeyiz, kopmayız Küçük sağlam düğümlerle uğraşmayız *** Buz dağının altında üşüdüm, yalnız kaldım Mevsim geçsin diye bekliyorum Kur yapanın tuzağında çaresiz kıvrandım Üzüntümle yüzleşiyorum *** Sev beni Senden tek dileğim deli sev beni Dinle beni, açma geçen bölümdeki alkışlanmamış herkesi Üzmüş, kırmış perdeyi *** Beyaz yalan Beyaz yalanlar diyorlar adına Günahları kendi boyunlarına Bence palavra Hepimizi, seni de beni de yiyorlar *** En temiz duygularımla sevdim ben seni Ama şartlar denen o vahim şey Caydırmış olabilir mi? Bunca mağrur aşkzedeyi *** Geç beni Biz diye bir film olsun vizyonda Resimlerin duvar kağıdımda, mutfağımda, yatak odamda Her yerde şenlik var *** Koydum başımın üstüne kalbini Yüksekten daha iyi gör diye gerçekleri Tehlikeleri, anlık bozuk insan hâllerini Bildim tenimin kıvamı senin *** Beyaz yalan Beyaz yalanlar diyorlar adına Günahları kendi boyunlarına Bence palavra Hepimizi, seni de beni de yiyorlar *** Beyaz yalan Beyaz yalanlar diyorlar adına Günahları kendi boyunlarına Bence palavra Hepimizi, seni de beni de yiyorlar *** Melek yüzlüm Şeytana uymuş olabilir mi? Gerekli dersi almış mıdır ki? Daha fazla yüklenmeye bence hiç hiç gerek yok *** Sevgilim Otur biraz, konuşmamız gerek Sana hiç yalan söylemedim bil ama Bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim