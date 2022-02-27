Kenan Doğulu

Beyaz Yalan Şarkı Sözleri
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Sevgilim
Otur biraz, konuşmamız gerek
Sana hiç yalan söylemedim bil ama
Bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim
***
Yıkılmayız
Yağmasak da gürleyen cinsteniz
Bulunmaz taşlardan bir kolyeyiz, kopmayız
Küçük sağlam düğümlerle uğraşmayız
***
Buz dağının altında üşüdüm, yalnız kaldım
Mevsim geçsin diye bekliyorum
Kur yapanın tuzağında çaresiz kıvrandım
Üzüntümle yüzleşiyorum
***
Sev beni
Senden tek dileğim deli sev beni
Dinle beni, açma geçen bölümdeki alkışlanmamış herkesi
Üzmüş, kırmış perdeyi
***
Beyaz yalan
Beyaz yalanlar diyorlar adına
Günahları kendi boyunlarına
Bence palavra
Hepimizi, seni de beni de yiyorlar
***
En temiz duygularımla sevdim ben seni
Ama şartlar denen o vahim şey
Caydırmış olabilir mi?
Bunca mağrur aşkzedeyi
***
Geç beni
Biz diye bir film olsun vizyonda
Resimlerin duvar kağıdımda, mutfağımda, yatak odamda
Her yerde şenlik var
***
Koydum başımın üstüne kalbini
Yüksekten daha iyi gör diye gerçekleri
Tehlikeleri, anlık bozuk insan hâllerini
Bildim tenimin kıvamı senin
***
Beyaz yalan
Beyaz yalanlar diyorlar adına
Günahları kendi boyunlarına
Bence palavra
Hepimizi, seni de beni de yiyorlar
***
Beyaz yalan
Beyaz yalanlar diyorlar adına
Günahları kendi boyunlarına
Bence palavra
Hepimizi, seni de beni de yiyorlar
***
Melek yüzlüm
Şeytana uymuş olabilir mi?
Gerekli dersi almış mıdır ki?
Daha fazla yüklenmeye bence hiç hiç gerek yok
***
Sevgilim
Otur biraz, konuşmamız gerek
Sana hiç yalan söylemedim bil ama
Bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim